Какие-либо договоренности с РФ не стоят ломаной копейки — Подоляк

С Россией нельзя договориться, Украина будет воевать с РФ до победного финала.

Россия не соблюдает условий и нарушает правила ведения войны.

Об этом написал в Telegram советник главы Офиса президента и украинский переговорщик с россиянами Михаил Подоляк.

Он прокомментировал слова главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, целью войны назвал желание "спасти родную нам Украину и сохранить ее для будущего наших детей".

По словам Подоляка, это значит: "Мы хотим убить украинских детей, захватить их города и таким образом освободить территорию для наших (русских) детей".

Советник главы ОП назвал "катастрофической ошибкой, неверным пониманием природы этой войны и ее подлинных мотивов, мнение некоторых партнеров, что с РФ можно договориться о компромиссах как в бизнес-конфликтах и вернуться к прежней жизни".

По его словам, любые договоренности с РФ не стоят ломаной копейки, ведь она постоянно лжет и развязала классическую захватническую войну в духе средних веков – такова природа российского имперского государства, "страны-гопника, которая не создает ценностей, но упорно разрушает чужие".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после активной фазы войны будет мирный процесс.

"После военной части будет мирный процесс, стол переговоров, будет точно мир, вопрос в том, с каким президентом России Украина будет договариваться о мире. И это зависит от желания действующего президента РФ", — сказал Зеленский.

Один из ключевых сценариев войны: Подоляк назвал стратегию России

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