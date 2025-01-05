Какие направления фронта приоритетны для россиян в 2025 году: генерал ВСУ рассказал

Россияне рассматривают Покровск как ключевую точку для реализации дальнейшего плана по захвату Донецкой области и продвижению в глубь региона.

Россия направила основные усилия на два участка фронта: Покровское направление на Донетчине и Курскую область РФ, часть которой удерживают украинские Силы обороны с августа 2024 года.

Об этом 5 января в эфире телеканала FREEДОМ рассказал Николай Маломуж, генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки.

По его словам, Покровск россияне рассматривают как ключевую точку для реализации дальнейшего плана по захвату Донецкой области и продвижению вглубь региона. В то же время, содержание украинскими силами части Курской области подрывает престиж Путина.

"На эти приоритеты они бросают все свои силы, не считаясь с человеческими потерями. Но Покровск они считают узловым форматом, который решит им руки по реализации задачи захвата всей Донецкой области. Далее у них в планах Константиновка, Краматорск, Славянск", – отметил генерал.

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На Покровском направлении враг несет значительные потери: ежедневно погибают или получают ранения от 380 до 660 российских военных. В то же время в российских подразделениях остро ощущается дефицит даже старой бронетехники – танков, БТР, БМП и других видов.

“К началу войны в росармии в строю было около 8 тысяч танков. За этот период войны мы уже уничтожили около 10 тысяч. Это огромные потери. И львиная часть потерь сегодня приходится на Покровское направление. Поэтому они не рискуют направлять бронетехнику на атаки, а живую силу можно, еще частично есть», — пояснил Маломуж.

Напомним, что россияне в Покровске пытаются избегать городских боев, однако проникают малыми пехотными группами. Оккупанты прерывают коммуникации и логистические цепочки Сил обороны Украины.