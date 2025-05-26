ВСУ сдерживают россиян на фронте / © Getty Images

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Российская армия готовится к наступлению летом 2025 года. У противника есть стратегический план на этот летний период, предусматривающий последовательные наступательные операции по определенным оперативным направлениям.

Об этом в эфире «24 Канала» отметил координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, озвучив свою версию того, какое направление фронта российские кафиры очертили для себя приоритетным в рамках летней кампании.

По мнению Машовца, наиболее вероятно пока что то, что целью летнего наступления противника станет Славянско-Краматорская агломерация. Он пояснил, что это последняя городская крупная агломерация в Донецкой области, которая остается под контролем Украины. Россияне стремятся захватить ее.

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Ранее сообщалось, что армия Российской Федерации разворачивает наступление на Константиновку Донецкой области с трех сторон.

Военный эксперт Павел Лакийчук отмечает, что враг стремится перерезать логистику ВСУ. Константиновка — железнодорожный и автомобильный узел, выполняющий важную роль логистического хаба и укрепрайона для ВСУ.

Кроме того, Россия сосредотачивает войска на севере Украины — самая большая угроза на Сумщине и Харьковщине.

Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Турции 15 мая заявил, что РФ начала наступление. Оккупанты усилились на границе Сумской области. Там было сосредоточено 67 тысяч войск.

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Впоследствии представитель оперативно-тактической группировки войск (ОТУ) «Харьков» Павел Шамшин заявлял, что летнее наступление РФ уже началось. Несмотря на заявления о мирных переговорах, армия РФ продолжает наступать.

Такое же заявление 21 мая сделал и руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко.