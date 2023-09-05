Какие настроения у российских оккупантов на фронте: представитель ГУР о панике и депрессии в армии РФ

Настроения российских оккупантов на линии фронта четко сигнализируют об их ситуации на войне. Среди армии РФ распространяется паника, депрессия и уныние.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Если мы посмотрим на личный состав, который непосредственно на линии столкновения находится, то перехваты, которые в общем доступе находятся, ярко свидетельствуют о том, что там часто паника, там депрессия, там уныние. Если была бы возможность отказаться от выполнения задания, если бы убрать "заградотряды" или угрозу уголовного преследования, то большинство из них развернулось и оставило бы временно оккупированную территорию Украины", — подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что Россия усилила кампанию по пропаганде и дезинформации в Германии.

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