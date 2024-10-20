Какие навыки самые главные для мобилизованного: военный перечислил

По его мнению, самые главные навыки войны — владение оружием и контроль над ним, знание тактической медицины, физическая подготовка.
Офицер полиции Сергей Боханок на позывной "Якудза" рассказал, какие самые главные навыки на войне.
Об этом он заявил в интервью "Телеграфу".
"В зоне высокого адреналина твои умения всегда опускаются до уровня навыков. Я четыре года служил и ныне служу в спецподразделении TacTeam — он занимается задержанием опасных преступников, один из главных аспектов — момент неожиданности. quarters battle, близкий бой). Опыт службы в полиции помог выживать на фронте", – рассказал "Якудза".
По его мнению, самые главные навыки войны — владение оружием и контроль над ним, знание тактической медицины, физическая подготовка. Потому что надо "тянуть на себе бронежилет, каску, БК и все это по посадкам, зарослям".
"Нужен хоть какой-нибудь минимум физически", – предупредил военный.
Ранее военный эксперт назвал оптимальный возраст для участия в войне.
Читайте также:
- Вручение повесток по почте: юристы объяснили, как это происходит
- Бронирование от мобилизации: Зеленский сообщил важные критерии
- Мобилизация от 18 лет вполне реальный сценарий: военный ВСУ назвал причину