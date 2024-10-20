Какие навыки самые главные для мобилизованного: военный перечислил

По его мнению, самые главные навыки войны — владение оружием и контроль над ним, знание тактической медицины, физическая подготовка.

Офицер полиции Сергей Боханок на позывной "Якудза" рассказал, какие самые главные навыки на войне.

Об этом он заявил в интервью "Телеграфу".

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"В зоне высокого адреналина твои умения всегда опускаются до уровня навыков. Я четыре года служил и ныне служу в спецподразделении TacTeam — он занимается задержанием опасных преступников, один из главных аспектов — момент неожиданности. quarters battle, близкий бой). Опыт службы в полиции помог выживать на фронте", – рассказал "Якудза".

По его мнению, самые главные навыки войны — владение оружием и контроль над ним, знание тактической медицины, физическая подготовка. Потому что надо "тянуть на себе бронежилет, каску, БК и все это по посадкам, зарослям".

"Нужен хоть какой-нибудь минимум физически", – предупредил военный.

Ранее военный эксперт назвал оптимальный возраст для участия в войне.

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