Какие НПЗ в России являются главными целями: удар по ним может парализовать топливную отрасль врага

По каким НПЗ в России нужно бить / © Associated Press

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Если выбить хотя бы на 50% мощности нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в европейской части РФ, Россия потеряет возможность обеспечивать своих граждан и экспорт нефтепродуктов.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Інформаційний опір» Александр Коваленко для Radio NV.

По каким НПЗ нужно бить в России

Российская нефтеперерабатывающая отрасль окажется на грани коллапса, если заводы в европейской части страны лишатся хотя бы половины своих мощностей. При таком сценарии остаточные предприятия не могут покрыть ни экспортные обязательства, ни потребности внутреннего рынка.

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«Цель Сил обороны на сегодня — чтобы почти во всей европейской части Российской Федерации не работала нефтеперерабатывающая отрасль. И действительно, мы сейчас достигаем этой цели», — рассказал эксперт.

Аналитик подчеркнул, что, несмотря на способность украинских беспилотников поражать цели на расстоянии 1,5–2 тысячи километров от границы, ключевым приоритетом остается именно европейский регион России. Ведь именно там сконцентрирована не только основная часть российской нефтепереработки, но и самая современная, построенная после распада СССР.

«То есть после распада Советского Союза модернизация и усовершенствование технологических процессов, инвестиций происходили, в первую очередь, в нефтеперерабатывающую отрасль, предприятия, находящиеся в европейской части России. Поэтому здесь есть несколько важных аспектов», — добавил Александр Коваленко.

По словам Коваленко, критическая уязвимость этих НПЗ заключается в использовании высокотехнологичного западного оборудования, которое пока невозможно быстро заменить или отремонтировать из-за санкций.

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А если один из НПЗ в этом регионе теряет 30–40% мощностей, страдать начинает весь регион и «выбывать из игры».

Отдельно военный обозреватель остановился на ситуации вокруг химического предприятия «Крымский титан» в оккупированном Армянске. Оно обеспечивает сырьем российскую оборонную индустрию. Коваленко отметил, что за годы аннексии крымского полуострова оккупанты фактически запустили завод, потому что полностью игнорировали плановые работы на нем.

«Там было много утечек химических веществ в атмосферу. Это был проблемный объект. Россияне почти им не занимались. Он нуждался в постоянном обслуживании, ремонтных работах, надзоре. Его просто эксплуатировали. Поэтому удар по этому объекту значительно уменьшает возможность россиян получать соответствующую продукцию. А во-вторых, для этого завода почти каждый такой удар является критическим, поскольку за годы оккупации объект испытал серьезные проблемы с износом основных силовых компонентов», — добавил Коваленко.

После ударов по НПЗ война начала переходить в новую фазу

Напомним, война в Украине вступает в новую фазу, где украинские дальнобойные удары ракетами и дронами все сильнее бьют по ключевым элементам российской военной машины: нефтяной инфраструктуре, логистике и теневому флоту.

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Благодаря этому война приближается к состоятельным жителям Москвы и Санкт-Петербурга, разрушает их чувство безопасного тыла и демонстрирует иностранным инвесторам минусы вложений в РФ. Показательной стала атака во время Петербургского экономического форума, повлекшая за собой перебои в работе аэропорта и связи.

Отдельным стратегическим направлением является уничтожение российского Балтийского нефтегазового комплекса, обеспечивающего до половины экспорта горючего РФ. Только за последнее время были совершены десятки ударов по НПЗ и терминалам, включая объекты в 2000 км от границы. Это уже спровоцировало дефицит топлива внутри России, заставив Москву ограничивать экспорт и «одалживать бензин» у Беларуси.

В то же время Украина успешно разрушает российскую логистику на оккупированном юге, увеличив количество ударов в четыре раза. Сухопутный коридор в Крым из-за постоянного уничтожения бензовозов и техники превратился в «трассу смерти». Как следствие, Крым оказывается в топливной и продуктовой изоляции.

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