Какие нужны сроки службы и мотивация: защитница с Волыни Майя Москвич рассказала

Военнослужащая из Луцка Майя Москвич завершила службу в ВСУ и сейчас уволена в запас.

Об этом она написала в Facebook.

Защитница отметила следующие моменты:

требуется четкий срок службы, поскольку "бесконечность службы умножает на ноль мотивацию служить";

мотивации воевать за Украинское государство, должно быть построено на мотивировании, а не на запугивании;

разрешения на перевод;

переосознать, за что мы воюем. И, возможно, спуститься немного с уровня "победить россию" на уровень "сохранить государство";

прекратить делать из военных титанов, а увидеть в них простых людей, очень истощенных, уставших и нуждающихся в отдыхе;

людям, не желающим идти в армию по разным причинам, было бы хорошо свои страхи и опасения сформировать посредством требований и ставить эти требования государству.

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Майя Москвич отметила, что ВСУ нуждаются в реформах и изменениях.

"Возвращаюсь истощенной. Но с легким сердцем. Больше всего хочу отдохнуть и отоспаться и пойти за грибами ) и чтобы мне привезли моего котика с востока) И восстановить свое здоровье, насколько это возможно. Здоровье — это номер 1. Пока этого не сделаю, не могу планировать ни одного труда", – также написала Майя.

Военнослужащая поблагодарила всех, с кем служила.

Волынянка Майя Москвич родом из села Ничогивка бывшего Маневицкого района. Она – общественная активистка, участница Революции Достоинства, ветеранка российско-украинской войны, первая женщина-участник Национальной сборной Украины в международных соревнованиях Invictus Games, основательница клуба Archers Birds.

Напомним, журналист Виталий Портников выразил мнение, что в Украине и дальше будут снижать мобилизационный возраст и начнут набирать в армию женщин, если война с Россией будет продолжаться еще несколько лет.

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