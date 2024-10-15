Какие нужны сроки службы и мотивация: защитница с Волыни Майя Москвич рассказала

Военнослужащая подчеркнула, что бесконечность службы – умножает на ноль мотивацию служить.
Военнослужащая из Луцка Майя Москвич завершила службу в ВСУ и сейчас уволена в запас.
Об этом она написала в Facebook.
Защитница отметила следующие моменты:
- требуется четкий срок службы, поскольку "бесконечность службы умножает на ноль мотивацию служить";
- мотивации воевать за Украинское государство, должно быть построено на мотивировании, а не на запугивании;
- разрешения на перевод;
- переосознать, за что мы воюем. И, возможно, спуститься немного с уровня "победить россию" на уровень "сохранить государство";
- прекратить делать из военных титанов, а увидеть в них простых людей, очень истощенных, уставших и нуждающихся в отдыхе;
- людям, не желающим идти в армию по разным причинам, было бы хорошо свои страхи и опасения сформировать посредством требований и ставить эти требования государству.
Майя Москвич отметила, что ВСУ нуждаются в реформах и изменениях.
"Возвращаюсь истощенной. Но с легким сердцем. Больше всего хочу отдохнуть и отоспаться и пойти за грибами ) и чтобы мне привезли моего котика с востока) И восстановить свое здоровье, насколько это возможно. Здоровье — это номер 1. Пока этого не сделаю, не могу планировать ни одного труда", – также написала Майя.
Военнослужащая поблагодарила всех, с кем служила.
Волынянка Майя Москвич родом из села Ничогивка бывшего Маневицкого района. Она – общественная активистка, участница Революции Достоинства, ветеранка российско-украинской войны, первая женщина-участник Национальной сборной Украины в международных соревнованиях Invictus Games, основательница клуба Archers Birds.
Напомним, журналист Виталий Портников выразил мнение, что в Украине и дальше будут снижать мобилизационный возраст и начнут набирать в армию женщин, если война с Россией будет продолжаться еще несколько лет.
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