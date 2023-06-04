Какие области хочет захватить Россия и ДРГ оккупантов на Харьковщине: Генштаб - о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Они обстреливают Украину ракетами и иранскими дронами, ВСУ же наносят захватчикам значительные потери.

Об этом 4 июня говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"В течение суток враг нанес 7 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура", — сообщили в Генштабе.

За сутки оккупанты 23 раз атаковали Силы обороны, все попытки продвижения россиян были отбиты.

Ситуация на фронте:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За эти сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, также нанес ракетный удар в районе Волчанск и авиационные удары в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Шевченково, Бруски, Александровка, Садки, Басовка, Грабовское Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Караичное, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Долгенькое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Васютинское, Торецк, Северное Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в эти сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако, наши защитники отбили все 16 атак противника. В то же время, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гострое, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией боевого соприкосновения, в том числе: Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Берислав, Веселое Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Потери окупантов в Харьковской области

ВСУ в Харьковской области уничтожили большое количество оккупантов, которое привезли для усиления. После этого события около 80 человек самовольно оставили свои позиции.

"В одно из подразделений российских оккупационных войск, которое действует на временно захваченной территории Харьковской области, в течение недели для усиления прибыл личный состав из числа бывших осужденных граждан российской федерации в количестве около 500 человек. После нанесения огневого поражения Силами обороны Украины по позициям противника, около 100 человек из числа новоприбывшего подкрепления получили ранения различной степени тяжести, в том числе и не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили ЗРК и РЭБ оккупантов

Авиация сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава. Нашими защитниками был уничтожен 1 вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, в Генштабе уточнили количество сбитых Shahed.

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