ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1787
Время на прочтение
1 мин

Какие области планирует захватить РФ, если ей "подарить" Донбасс: Портников ответил

Виталий Портников считает, что Россия не остановится, если ей "подарить" оккупированные территории Украины.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Виталий Портников

Виталий Портников

Украинский публицист Виталий Портников считает, что после того, как США признают Донбасс и Крым «российскими», в РФ на этом не остановятся.

Об этом он сказал в интервью на ютуб-канале «Кулуары Забелиной».

Портников отметил, что россияне не остановятся после полной оккупации Донбасса и будут воевать до тех пор, пока смогут.

«Сегодня вы признают четыре области, а завтра российская армия оккупирует Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую. Они (США — ред.) и это признают. Не нужно признание Украины, потому что Украины скоро не будет. Не будет Украины, не будет проблемы. Это есть логика. И она с точки зрения агрессии абсолютно правильная», — сказал публицист.

Напомним, Виталий Портников считает, что российский диктатор Путинне планирует соглашаться на мирное соглашение и окончание войны против Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
1787
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie