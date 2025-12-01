Какие области планирует захватить РФ, если ей "подарить" Донбасс: Портников ответил

Виталий Портников

Украинский публицист Виталий Портников считает, что после того, как США признают Донбасс и Крым «российскими», в РФ на этом не остановятся.

Об этом он сказал в интервью на ютуб-канале «Кулуары Забелиной».

Портников отметил, что россияне не остановятся после полной оккупации Донбасса и будут воевать до тех пор, пока смогут.

«Сегодня вы признают четыре области, а завтра российская армия оккупирует Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую. Они (США — ред.) и это признают. Не нужно признание Украины, потому что Украины скоро не будет. Не будет Украины, не будет проблемы. Это есть логика. И она с точки зрения агрессии абсолютно правильная», — сказал публицист.

