Какие области Украины Путин хочет полностью оккупировать и закончится ли на этом война — полковник ВСУ объяснил

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан считает, что целью Путина в войне против Украины может быть полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Роман Свитан отметил, что первоочередной целью России является оккупация Крыма, Донецкой и Луганской областей.

"Одной из задач войны для РФ - это Крым, Донецкая и Луганская области. Их они хотят присоединить к РФ. Один из вариантов - это когда они выйдут на границы этих областей. Но вряд ли Россия потом скажет, что россияне не стреляют, а украинцы стреляют. На границы Херсонской области они даже не думают выйти, потому что нет возможности. Это же по Запорожью. Россияне не смогут взять эти регионы даже за годы. А вот планировать выход на границы Луганской и Донецкой областей они могут", - сказал Роман Свитан.

Полковник ВСУ в запасе одновременно отметил, что кое-где оккупанты на Донбассе до сих пор не прорвали первую линию обороны.

"На Донбассе до сих пор держится первая линия обороны, за ней есть еще две линии", - пояснил он.

Напомним, россияне обстреляли многоквартирный дом в Антоновке.

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