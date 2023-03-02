Какие партии стали лидерами по количеству депутатов-фронтовиков: исследование

Партии "Свобода", "Голос" и "Пропозиція" стали лидерами по количеству депутатов-фронтовиков.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Движения ЧЕСТНО".

Данные собирались у партий, которые имеют представительство в ВР или входят в первую десятку по количеству депутатов на местном уровне и имеют депутатов во многих регионах Украины.

"Свобода" сообщила, что 117 из 524 депутатов, которые должны мандаты в городских, областных и районных советах, проходят службу (22,3%). У "Голоса" этот показатель составляет 21,3%, а у "Пропозиція" — 17%.

“У этих политических сил значительно меньше депутатов, чем такие парламентские партии, как СН, ЕС или “Батькивщина”. Если рассматривать количественные показатели, то больше депутатов на фронте именно у этих партий”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Что касается Европейской солидарности, то здесь служат 16,5% местных депутатов уровня городских, областных и районных советов (391 депутат). У этой партии наибольшее количество погибших.

“Партия “Слуга народа” насчитывает больше всего депутатов местных советов. 450 из них на фронте. Это составляет 14,4%. УДАР Виталия Кличко не представлен в областных советах, однако имеет ячейки в городах. Среди 120 местных депутатов от УДАРа 17 проходят военную службу, что составляет 14,2% от их общего количества. В "Батькивщине" на этом уровне местного самоуправления 1286 депутатов, и 128 из них проходят военную службу. В процентном соотношении с "Батькивщиной" пошли на службу 11,5% депутатов местных советов”, — добавили в пресс-службе Движения.

В то же время партии "За будущее", "Сила и честь", Радикальная партия Ляшко не ответили на запрос "Движения ЧЕСТНО".

Напомним, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с мэром Полтавы Александром Мамаем.

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