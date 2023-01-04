Какие планы Путина в войне на 2023 год: в разведке рассказали о стратегии и военных задачах

В украинской разведке оценивают как бесперспективные все военные планы врага.

Стратегические цели президента России Владимира Путина в войне против Украины не изменились – это уничтожение украинского народа и государственности.

Об этом представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телеканала "FREEДОМ".

Кроме того, Россия в 2023 году продолжит попытки полностью захватить Луганскую и Донецкую области, а также удержать сухопутный коридор в Крым.

Также читайте Буданов назвал режим Путина посмешищем и анонсировал трансформацию России

"Стратегические цели и задачи безумного диктатора, в принципе, не менялись: это геноцидная война на уничтожение украинского народа и украинской государственности", – сказал Юсов.

"Если говорить о военных задачах, то ближайшие военно-политические цели – выход на административные границы Донецкой и Луганской области. Это та задача, которую они регулярно ставят перед собой еще с первых дней полномасштабного вторжения. У них не получится ничего. И – удержание сухопутного или крымского коридора. Аналогично – ситуация бесперспективна", – рассказал представитель украинской разведки.

В то же время он не исключил провокационных действий оккупантов и в других направлениях для отвлечения внимания ВСУ.

"Возможны провокационные действия по другим направлениям, в частности, на Харьковском и на северных границах страны. Все необходимые службы мониторят ситуацию, отслеживают и обо всех перемещениях сил и средств противника нам известно", – заверил Юсов.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Путин рассчитывает в январе-феврале подготовить резервы, чтобы пойти в новое большое наступление 24 февраля – в годовщину вторжения в Украину. О подготовке РФ к новому наступлению предупреждал ранее и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Что касается временных границ, то он назвал январь-февраль или весну.

По оценкам российско-американского историка Юрия Фельштинского, теперь Россия стремится просто уничтожить Украину, чтобы заставить ее капитулировать.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.