Какие планы РФ на фронте в 2024 году: эксперт рассказал, чего ожидать от врага

Оккупанты продолжат "прогрызаться" в украинскую оборону, будут пытаться "откусывать" небольшими клочками территорию, как это было в течение 2022-2023 годов.

Российские войска в течение 2024 года дальше будут пытаться выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также к реке Оскол. В планах врага – ликвидация Роботинского выступа и зоны действий украинских войск на левобережье Херсонщины.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в интервью "РБК-Украина".

Планы российских войск на фронте в 2024 году

Эксперт оценил перспективы российских войск на фронте в 2024 года. По его словам, если оккупанты будут действовать на поле боя в нынешней своей манере, то значительных успехов у них не будет.

"Подчеркну – значительных успехов. Потому что они будут и дальше прогрызаться в нашу оборону, будут пытаться откусывать небольшими клочками нашу территорию, как они действовали в течение 2022-2023 годов. Они до Бахмута 45 километров шли 400 дней, но они прошли эти километры. Нельзя сказать, что они вели безуспешные действия. В их расчетах эти действия успешны, потому что для них уровень потерь, или как мы говорим болевой порог, абсолютно другой", — пояснил Грабский.

Какая задача стоит перед оккупантами на фронте сейчас

Эксперт считает, что сегодня россияне пытаются выполнить стратегическую задачу, поставленную еще 17 апреля 2022 года. Речь идет о выходе войск на границы Донецкой и Луганской областей.

Дополнительная важная задача для захватчиков – выход к реке Оскол, ликвидация Роботинского выступа и зоны, в которой действуют ВСУ на левобережье Херсонщины.

"То есть у россиян есть задача, но другой вопрос – как они будут выполнять эти задачи", – отметил полковник запаса.

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Планы РФ захватить части Запорожья, Харьковщины и Днепропетровщины

Он прокомментировал информацию немецкого издания BILD о том, что Россия в 2025-2026 годах стремится захватить значительные части Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе и сам Харьков.

"Что такие планы существуют – у меня нет никакого сомнения. Вообще BILD указывает на промежуточные планы, имеющие право на существование. Для понимания, мы в свое время разрабатывали аж 16 вариантов действий. Поэтому можно сказать, что и такой вариант действий рассматривает противник. Просто он стал доступен для журналистов BILD", – рассказал Грабский.

В то же время, он выразил определенные сомнения в том, что боевой потенциал и возможности российского военно-промышленного комплекса позволят врагу в будущем проводить такие боевые действия.

"Это требует колоссального напряжения сил и средств, на что противник сегодня пойти не может. Единственное, на что он в определенной степени рассчитывает — это разбалансирование коалиции государств, поддерживающих Украину", — считает эксперт.

К слову, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в ближайшее время перелома в войне ждать не стоит. Он считает, что в первой половине 2024 года Силы обороны Украины будут вести преимущественно оборонные действия.

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