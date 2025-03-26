Какие планы россиян по Сумщине: в ГПСУ рассказали о действиях врага

Российские войска пытаются закрепиться в Сумской области, но украинские силы не дают им продвинуться.

Россияне дальше пытаются накопить силы и закрепиться в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области. Таким образом, враг стремится отделить украинские войска, поддерживающие операцию в Курской области, или перерезать им логистические пути.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал на брифинге.

Демченко отметил, что сейчас приковано внимание к двум населенным пунктам в Сумской области: Новенькое и Журавка. Спикер ГПСУ описал действия российских войск в той местности.

"Противник, к сожалению, не прекращает попытки зайти на нашу территории, пересек границу, чтобы накопиться и расширить зону активных боевых действий уже на территории Украины", – сказал Демченко.

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Он добавил, что российские оккупанты заходят небольшими группами.

В свою очередь подразделения Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины не позволяют захватчикам закрепиться на территории.

"Наши бойцы уничтожают эти группы, не давая им накопиться", — подчеркнул спикер пограничников.

Напомним, ранее начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевый кордон" Иван Шевцов информировал, что в приграничных районах Сумщины фиксируются попытки прорыва российских ДРГ малыми группами.