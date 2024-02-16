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Какие последствия будут иметь события вокруг Авдеевки: Подоляк дал исчерпывающий ответ

Какие последствия будут иметь события вокруг Авдеевки: Подоляк дал исчерпывающий ответ

Город Авдеевка Донецкой области / Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

По его мнению, последствий не будет, потому что полномасштабная война идет уже два года.

Политические последствия события вокруг Авдеевки иметь не будут даже на внутреннем рынке РФ.

Такое мнение в эфире телеканала "1+1" высказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Первое, военные должны принимать решения (и это правильно) относительно того, нужно ли дальше продолжать защиту конкретного рубежа или можно отойти на более выгодные позиции с учетом того, что у России есть определенное количественное преимущество. Вторая составляющая, политических последствий события вокруг Авдеевки иметь не будут даже на внутреннем рынке Российской Федерации с пропагандистской точки зрения”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, последствий не будет, потому что полномасштабная война идет два года и за эти годы 3-дневная война не выглядит так, что Россия доминирует.

"И третья составляющая, для наших партнеров очень важно понять... медленное принятие решений по поддержке Украины, ресурсной поддержке, снарядной, дроновой, ракетной... приводит к тому, что еще один населенный пункт полностью разрушен Российской Федерацией", — подчеркнул Подоляк. .

Напомним, что оккупанты теряют большое количество бронированной техники и личного состава, пытаясь захватить Авдеевку.

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