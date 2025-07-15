Какие последствия будут иметь заявления Трампа: что говорят в ВСУ

ВСУ. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп непрогнозируемый. Очень сложно представить, что он может сделать сегодня и завтра.

Так комментирует 50-дневный ультиматум американского лидера командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, пишет “24 Канал”.

Вместе с тем, Трамп имеет инструменты, чтобы заставить РФ прекратить вести захватническую войну против Украины. Для этого необходимо предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны разного типа, в частности, системы Patriot, а также передать оружие для проведения оборонных действий. Речь идет о ракетах дальнего радиуса действия, которые атаковали бы военные цели на территории страны-агрессорки.

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"Чем больше мы уничтожим возможностей для производства и ведения боевых действий на территории России, тем меньше россиян придет в Украину. Чем больше мы нанесем поражений по аэропортам, в частности, ближнего базирования, которые КАБами забрасывают территорию Украины, тем меньше будет разрушений здесь", - говорит Федоренко.

По словам военного, важна санкционная политика против России и стран, торгующих с ней, очень важна.

"До того момента, пока Путину дают первый шанс, второй шанс, 30 дней, 50 дней, до того Путин "пирует". Он чувствует, что ему сильные Соединенные Штаты Америки и объединенная Европа ничего сделать не могут", - говорит командир "Ахиллеса".

Вместе с тем, отмечает Федоренко, в течение отведенных Трампом 50 дней будут активны обстрелы Украины.

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Напомним, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис считает, что отправка Украине наступательного американского вооружения может заставить президента-диктатора России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Он выразил надежду, что соглашение между США и НАТО о поставке оружия Украине нуждаются".

Отметим, что США готовят новый, расширенный пакет военной помощи для Украины, включающий современное вооружение и оборудование. Источники издания Axios сообщают, что новый пакет военной помощи Украине, вероятно, будет включать наступательное оружие, в частности, ракеты большой дальности.

Дата публикации 12:05, 15.07.25 Количество просмотров 53 Минуты тишины здесь – роскошь: в Запорожье дроны «кошмарят» местных