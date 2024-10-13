Какие последствия для фронта при потере Торецка: эксперт назвал, какие другие города в опасности

По словам эксперта, захватив Торецк, россияне будут стоять у "ворот" Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.
Пока ситуация в Торецке такая же сложная, как до того в свое время была в Угледаре.
Об этом заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает "24 канал".
По его мнению, для россиян Торецк – одно из основных направлений тактического уровня. В то же время, для врага направления оперативного уровня – Константиновка, Дружковка, а также Славянск и Краматорск.
Эксперт пояснил, что захватив Торецк россияне выполнят тактическую задачу по движению в сторону Константиновки.
"Они понимают, что выйти на Славянск, Краматорск и Дружковку через Часов Яр они не могут — по крайней мере в этот период времени — до зимы. Поэтому противник будет пытаться обходить Часов Яр с Запада — через Константиновку", — заявил Свитан.
По его словам, после Угледара ситуация в Торецке является самой сложной для украинских сил. Поэтому командование нужно срочно обратить внимание на этот участок фронта, призывает эксперт.
Он пояснил, что если ВСУ будет отходить в сторону Константиновки, то придется принимать определенные меры по ее содержанию. Если же враг захватит Константиновку, тогда украинским защитникам придется выходить и из Часового Яра. Таким образом россияне будут стоять у "ворот" Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.
"Это большая агломерация, где живет более 100 тысяч гражданского населения, и подпустить туда россиян для полного уничтожения этих трех городов, недопустимо. Поэтому Торецк нужно удерживать или восстанавливать за ним линию обороны", — подчеркнул Роман Свитан.
Ранее в ВСУ подтвердили, что россияне вошли в Торецк.
Читайте также:
- "Азов" показал новые кадры боев на Торецком направлении (видео)
- В какой город продвигается армия РФ после Угледара — NYT
- Россияне разрушили все дома в Торецке: спикер ВСУ сообщил о штурме города