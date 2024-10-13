Какие последствия для фронта при потере Торецка: эксперт назвал, какие другие города в опасности

По словам эксперта, захватив Торецк, россияне будут стоять у "ворот" Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

Пока ситуация в Торецке такая же сложная, как до того в свое время была в Угледаре.

Об этом заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает "24 канал".

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По его мнению, для россиян Торецк – одно из основных направлений тактического уровня. В то же время, для врага направления оперативного уровня – Константиновка, Дружковка, а также Славянск и Краматорск.

Эксперт пояснил, что захватив Торецк россияне выполнят тактическую задачу по движению в сторону Константиновки.

"Они понимают, что выйти на Славянск, Краматорск и Дружковку через Часов Яр они не могут — по крайней мере в этот период времени — до зимы. Поэтому противник будет пытаться обходить Часов Яр с Запада — через Константиновку", — заявил Свитан.

Торецк на карте / Фото: Deepstatemap

По его словам, после Угледара ситуация в Торецке является самой сложной для украинских сил. Поэтому командование нужно срочно обратить внимание на этот участок фронта, призывает эксперт.

Он пояснил, что если ВСУ будет отходить в сторону Константиновки, то придется принимать определенные меры по ее содержанию. Если же враг захватит Константиновку, тогда украинским защитникам придется выходить и из Часового Яра. Таким образом россияне будут стоять у "ворот" Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

"Это большая агломерация, где живет более 100 тысяч гражданского населения, и подпустить туда россиян для полного уничтожения этих трех городов, недопустимо. Поэтому Торецк нужно удерживать или восстанавливать за ним линию обороны", — подчеркнул Роман Свитан.

Ранее в ВСУ подтвердили, что россияне вошли в Торецк.

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