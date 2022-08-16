Какие последствия для Путина будет иметь освобождение Херсона: рассказал оппозиционер

Российская армия показала, что не способна достичь поставленных целей.
Поэтому диктатор России Владимир Путин уже борется не за геополитические цели и уничтожение Украины, а за свою жизнь.
Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.
Пионтковский считает, что Путин хочет мол "прекращение огня", чтобы остановить контрнаступление ВСУ и предотвратить освобождение Херсона, которое приведет к политической катастрофе в России.
"И на следующее утро между демонстрациями "Лебединого озера" придется сообщить, что товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в "украинском вопросе" и по состоянию здоровья больше не способен исполнять обязанности президента России", — сказал Пионтковский.
Напомним, Пионтковский рассказал о "неизбежных процессах в бункере" и обществе РФ.
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