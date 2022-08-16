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Какие последствия для Путина будет иметь освобождение Херсона: рассказал оппозиционер

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Какие последствия для Путина будет иметь освобождение Херсона: рассказал оппозиционер

Фото: Associated Press

Российская армия показала, что не способна достичь поставленных целей.

Поэтому диктатор России Владимир Путин уже борется не за геополитические цели и уничтожение Украины, а за свою жизнь.

Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

Пионтковский считает, что Путин хочет мол "прекращение огня", чтобы остановить контрнаступление ВСУ и предотвратить освобождение Херсона, которое приведет к политической катастрофе в России.

"И на следующее утро между демонстрациями "Лебединого озера" придется сообщить, что товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в "украинском вопросе" и по состоянию здоровья больше не способен исполнять обязанности президента России", — сказал Пионтковский.

Напомним, Пионтковский рассказал о "неизбежных процессах в бункере" и обществе РФ.

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Дата публикации
Просмотры
1774
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