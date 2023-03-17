Какие потери несет Россия ежедневно под Бахмутом: представитель НАТО назвал число

В то же время сообщается, что Украина несет "на порядок меньше потерь".

Россия ежедневно теряет в войне против Украины до 1500 своих военных во время текущего наступления, в основном в Бахмуте.

Об этом сообщает The Gardian со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника из НАТО.

"Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день во время текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем", – сказал представитель Альянса.

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В то же время он отметил, что украинские войска несут "на порядок меньше потерь" в боях, где с обеих сторон тратится "несколько тысяч" снарядов в день.

Высокопоставленный чиновник НАТО также сообщил, что на сегодняшний день непонятно, сколько еще будет продолжаться битва за Бахмут. Отмечается, что пасмурные, напряженные бои продолжаются на линии фронта в самом городе вдоль реки, которая превратилась в "зону убийства".

Напомним, по данным Института изучения войны из США, наступление оккупантов на Бахмут достигает кульминации. Доказательством этого являются относительно более медленные темпы российских атак в сочетании с относительно меньшим количеством заявлений самой РФ о продвижении в районе Бахмута.

Как сообщил 17 марта украинский боец-гранатометчик Юрий Сиротюк с позывным "Мамай", враг на Бахмутском направлении переходит к частичной обороне. А все остальные оперативные направления, кроме Бахмутского, почти "захлебнулись".

В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский проинформировал 17 марта, что захватчики пытаются наступать по всей восточной линии фронта, однако украинские военные имеют частичный успех на отдельных участках.

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