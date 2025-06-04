Какие потери России и Украины в войне: шокирующие подсчеты аналитиков

Потери российских войск / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Потери России в войне против Украины летом 2025 года могут превысить миллион человек. В то же время украинские потери достигают более 400 тыс. человек.

Об этом сообщает издание NBC News со ссылкой на исследование вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Потери РФ и Украины

Один из ведущих аналитических центров мира оценивает, что потери России в войне, вероятно, уже этим летом превысит миллион бойцов. Из этого числа примерно 250 тыс. российских военных погибли.

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"Украина также понесла тяжелые потери: более 400 тысяч человек, из них от 60 до 100 тысяч погибших», — говорится в отчете.

По оценкам аналитиков CSIS, достижение отметки в миллион убитых и раненых в войне против Украины станет «потрясающей и жуткой вехой» для России и свидетельством «откровенного пренебрежения Путина к собственным солдатам». Для исторического контекста: это количество потерь в пять раз превышает совокупные потери России и СССР во всех конфликтах после Второй мировой войны.

Хотя такие цифры звучат шокирующе, они согласуются с предидущими оценками западной разведки, которая утверждает, что РФ ежедневно теряет примерно 1 000 военных — убитыми или ранеными.

Отмечается, что подсчет потерь, представленных в отчете CSIS, ведется с февраля 2022 года, когда Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину.

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Темпы продвижения врага на фронте

Темпы продвижения на фронте остаются крайне медленными. По данным CSIS, с января 2024 года российские войска продвигались в среднем лишь на 50 м ежедневно, получив контроль над 5000 кв. км — это около 1% территории Украины. Это даже меньше, чем во время наступления на Сомме в Первой мировой войне, когда союзники ежедневно продвигались на 80 м.

Автор статьи обратил внимание, что в ответ на российские атаки по мирным украинским городам Киев ударил по военным объектам на территории РФ. В рамках операции «Паутина» Украина запустила более 100 дронов по различным авиабазам РФ, одна из которых расположена в 4000 км от границы.

На следующий день украинская разведка осуществила еще одну операцию — подорвала одну из опор Крымского моста с помощью подводного взрывного устройства.

Несмотря на эти удары, как некоторые российские, так и американские политики настаивают на том, что РФ удерживает преимущество на фронте. Хотя ее потери в живой силе и технике больше, Москва имеет больший мобилизационный ресурс и мощную военную промышленность.

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Когда потери России станут фатальными?

Впрочем, предостережения аналитиков свидетельствуют: если Украина будет продолжать получать поддержку от Запада, потери России могут стать фатальными.

"Эта война — катастрофа для Путина, и с лета российские возможности будут только уменьшаться: меньше бронетехники, меньше боеприпасов, меньше ресурсов, меньше мотивации. Но у Путина нет задней передачи», — заявил экс-руководитель британской разведки MI6 Ричард Дирлав в апрельском интервью NBC.

Тем временем попытки мирного урегулирования остаются безрезультатными. Два раунда переговоров в Стамбуле не дали никакого прогресса в сторону завершения войны. Москва выдвигает ультимативные требования — полная капитуляция Украины и ее будущее подчинение, тогда как Киев заявляет, что готов к прекращению огня, но не на условиях, ведущих к уничтожению государственности.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ на 4 июня, потери России составляют 991 820 бойцов. Только за предыдущие сутки было ликвидировано и ранено еще 1020 оккупантов.

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По мнению эксперта по международной безопасности фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Тараса Жовтенко, к стратегическому перелому на фронте может привести повышение потерь врага ежедневно до уровня 2500-4000 военных. Тогда президенту РФ Владимиру Путину придется принимать непопулярные решения.

Заметим, в марте посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявлял, что на нынешнем этапе войны количество потерь ВСУ «в этих условиях является критическим» для страны. В то же время он обращал внимание и на огромные потери врага.