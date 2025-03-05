Какие потери России с начала 2025 года: разведка ошеломила данными

В общей сложности с начала полномасштабной войны РФ могла потерять около 875 тыс. бойцов погибшими и ранеными.

Потери России в войне против Украины с начала 2025 года составляют уже 90 тыс. военных ликвидированными и ранеными.

Об этом сообщила разведка Великобритании.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, потеряла около 875 тыс. военных погибшими и ранеными.

По данным британской разведки, ссылающейся на Генеральный штаб ВСУ, в феврале 2025 года среднедневные потери российских сил составили 1255 человек. Это самый низкий показатель с августа 2024 года.

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Всего за февраль 2025 года потери российских оккупантов достигли 35 140 человек, что на примерно 13 тыс. меньше, чем в январе.

В разведке объясняют снижение вражеских потерь уменьшением интенсивности российских военных операций и наступательных действий.

"В марте 2025 года количество российских потерь, вероятно, будет продолжать составлять в среднем около 1000 человек в день при продолжении пехотных атак на нескольких направлениях", — оценила британская разведка.

К слову, по данным украинской разведки, на сегодняшний день к войне задействованы 620 тыс. российских военных. Из них более 200 тыс. участвуют в боевых действиях и находятся на линии фронта.