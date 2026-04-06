Война
586
1 мин

Какие потери россиян на фронте 6 апреля — Генштаб раскрыл данные

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1304490 личного состава и значительное количество военной техники.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 940 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 304 490 человек.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 304 490 (+940)

  • танков - 11 841

  • боевых бронированных машин - 24 360

  • артиллерийских систем - 39 497

  • РСЗО - 1 719

  • средств ПВО - 1 338

  • самолетов - 435

  • вертолетов - 350

  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 221 396 (+1 953)

  • крылатых ракет - 4 517

  • кораблей/катеров — 33

  • подводных лодок - 2

  • автомобильной техники и автоцистерн - 87 614 (+259)

  • специальной техники — 4 112

Ранее главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 480 кв. км территории в двух областях Украины.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на плохо обученную и недостаточно оснащенную пехоту для достижения успехов. Россияне также перешли к тактике инфильтрации для достижения успехов по всему фронту, но в последнее время испытывают трудности с закреплением на новых позициях, что частично позволило Украине провести контрнаступление на юге Украины в феврале 2026 года.

