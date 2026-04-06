Какие потери россиян на фронте 6 апреля — Генштаб раскрыл данные
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 940 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 304 490 человек.
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.26 ориентировочно составили:
личного состава - около 1 304 490 (+940)
танков - 11 841
боевых бронированных машин - 24 360
артиллерийских систем - 39 497
РСЗО - 1 719
средств ПВО - 1 338
самолетов - 435
вертолетов - 350
БпЛА оперативно-тактического уровня - 221 396 (+1 953)
крылатых ракет - 4 517
кораблей/катеров — 33
подводных лодок - 2
автомобильной техники и автоцистерн - 87 614 (+259)
специальной техники — 4 112
Ранее главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 480 кв. км территории в двух областях Украины.
Аналитики отмечают, что российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на плохо обученную и недостаточно оснащенную пехоту для достижения успехов. Россияне также перешли к тактике инфильтрации для достижения успехов по всему фронту, но в последнее время испытывают трудности с закреплением на новых позициях, что частично позволило Украине провести контрнаступление на юге Украины в феврале 2026 года.