Оккупанты

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 940 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 304 490 человек.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.26 ориентировочно составили:

личного состава - около 1 304 490 (+940)

танков - 11 841

боевых бронированных машин - 24 360

артиллерийских систем - 39 497

РСЗО - 1 719

средств ПВО - 1 338

самолетов - 435

вертолетов - 350

БпЛА оперативно-тактического уровня - 221 396 (+1 953)

крылатых ракет - 4 517

кораблей/катеров — 33

подводных лодок - 2

автомобильной техники и автоцистерн - 87 614 (+259)

специальной техники — 4 112

Ранее главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 480 кв. км территории в двух областях Украины.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на плохо обученную и недостаточно оснащенную пехоту для достижения успехов. Россияне также перешли к тактике инфильтрации для достижения успехов по всему фронту, но в последнее время испытывают трудности с закреплением на новых позициях, что частично позволило Украине провести контрнаступление на юге Украины в феврале 2026 года.