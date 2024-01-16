Какие права украинцев можно ограничивать во время военного положения – экс-судья Конституционного Суда

Статья 64 Конституции определяет, что в случае введения чрезвычайного или военного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод людей – с указанием срока действия этих ограничений. Также указано, какие права и свободы не могут быть ограничены даже во время военного положения. Например, нельзя принудительно лишать человека жилья или забирать у него право обжаловать действия государства в суде.

Об этом в комментарии Hromadske рассказал первый генеральный прокурор независимой Украины, бывший судья Конституционного Суда Виктор Шишкин.

"Обратите внимание, как формулируется 64 статья: права человека не ограничиваются, а могут быть ограничены. То есть государство должно принимать ответственное решение: ограничивать или нет. Именно введение военного положения не означает автоматического ограничения прав. Но если государство решает ограничивать права, это решение не является антиконституционным", – пояснил он.

Виктор Шишкин также объяснил, является ли нарушением прав человека на свободное передвижение – запрет на выезд за границу для мужчин призывного возраста.

"Что стало основанием для закрытия границы? Нападение России и введение военного положения. В этой ситуации закрытие границ нельзя трактовать как нарушение прав человека", — рассказал экс-судья.

Он также добавил, что вручение повесток военнообязанным просто среди дороги тоже нельзя трактовать как нарушение прав человека

"Если человека не могут застать дома, то почему ему таким образом не вручить повестку – сообщить о необходимости явиться в военкомат? Государство пока вынуждено искать различные механизмы оповещения. Я не могу однозначно сказать, что все это неправильно", — резюмировал бывший судья Конституционного Суда Виктор Шишкин.

Напомним, Безугла рассказала, мобилизуют ли людей с инвалидностью после принятия нового закона.

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