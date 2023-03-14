Какие провокации могут устроить Лукашенко и Путин на границе Украины и Белоруссии

Российские оккупанты хотят сделать провокацию на границе с Украиной. Вовлеченный в это будет пропагандист Соловьев.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал политконсультант Дмитрий Васильев.

“Учитывая, как происходили события в Брянске, в публичном пространстве была информация, что именно россияне хотят совершить какую-то провокацию там. Соответственно, потом подразделение российских борцов за российскую свободу все-таки пришло на территорию Брянщины и записало то видео, которое очень сильно сбило карты российской пропаганде и службам специальных операций России. Я думаю, что их ключевой целью было показать, что украинцы живодёры, едят маленьких детей на завтрак, пьют кровь по вечерам и совершают подобные террористические атаки”, — рассказал Дмитрий Васильев.

Также он добавил, что теперь оккупанты планируют сделать подобное на границе Украины и России.

“Для того чтобы больше убеждать белорусов, что это и их вина также, что украинцы террористы и их нужно уничтожать, они приходят на белорусские земли, делают плохие вещи. Потому белорусы должны более активно защищать свою территорию. Я думаю, что именно такая цель у россиян. Они будут действовать на две аудитории – на российскую и белорусскую. Но будем надеяться, что у нашей разведки и креативных сил специальных операций будет достаточно возможностей. Тем более, что среди волонтеров, которые мобилизовались в наши ВСУ, есть белорусские подразделения или белорусские граждане, которые также вступили в ряды ВСУ”, — подчеркнул политконсультант.

Вполне возможно, что в то время, когда будет намечена такая специальная операция с участием Соловьева, в ней могут участвовать не россияне, а именно белорусы, которые сделают что-то иначе, но это может сбить карты россиянам, сказал Васильев.

"Надеемся, что у них это получится. С военной точки зрения, единственная цель — еще больше побуждать Лукашенко активно участвовать в войне", — отметил эксперт.

Напомним, что российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем.

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