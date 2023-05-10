Какие работники не подлежат бронированию от мобилизации: Генштаб назвал список специальностей

Работники каких военно-учетных специальностей не подлежат бронированию
В письме Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 20.04.2023 г. № 300/1/С/3886 приведен перечень дефицитных военно-учетных специальностей, при наличии которых работники не подлежат бронированию, что предусмотрено соответствующими полномочиями Генштаба, п. 7 Порядка № 14.
Список дефицитных военно-учетных специальностей, при наличии которых работники не подлежат бронированию
Согласно Приказу № 317 из числа военнообязанных и резервистов не подлежат бронированию работники из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава, имеющих следующие военно-учетные специальности:
- 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 «Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе»,
- 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 «Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования»,
- 047, 048, 054, 055, 058 «Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов»,
- 065, 070, 071, 072 «Специальности радиотехнических средств управления ракетами»,
- 106, 107, 108, 110 «Стрелецкие и разведывательные специальности»,
- 113, 117, 118 «Танковые специальности»,
- 121, 122, 123, 124, 125, 126 «Специальности боевых машин и бронетранспортеров»,
- 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 «Специальности артиллерии»,
- 178, 183, 184 «Инженерные специальности»,
- 210, 216 «Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб»,
- 220, 221, 223, 225 «Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов»,
- -233, 234 «Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения»,
- 245, 248, 250, 251 «Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязи и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов»,
- 260, 261, 262, 265, 267 «Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования»,
- 307 «Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты»,
- 320, 323, 326 «Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения»,
- 340 «Специальности гидроакустической техники»,
- 379, 381, 382, 383 «Подводно-технические специальности»,
- 403 «Специальности проводной связи»,
- 420 «Специальности радио- и спутниковой связи»,
- 460 «Специальности радиорелейной и тропосферной связи»,
- 474 «Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах»,
- 500, 501, 502, 503, 507 «Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания»,
- 525, 527, 528, 530, 531 «Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок»,
- 538, 543, 544 «Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля»,
- 549, 550, 554 «Специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими»,
- 569 "Специальности радиотехнических средств особого назначения".
Из числа лиц офицерского состава не подлежат бронированию лица со следующими группами ВОС (определены Приказом № 412 ): 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52 53, 54, 70, 90.
Правда, есть исключения: дефицитными Генштаб признал в группе 06 следующие ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510.
В свою очередь, в группе 46 дефицитными являются следующие офицерские ВОС: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.
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