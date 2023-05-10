Какие работники не подлежат бронированию от мобилизации: Генштаб назвал список специальностей

В письме Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 20.04.2023 г. № 300/1/С/3886 приведен перечень дефицитных военно-учетных специальностей, при наличии которых работники не подлежат бронированию, что предусмотрено соответствующими полномочиями Генштаба, п. 7 Порядка № 14.

Список дефицитных военно-учетных специальностей, при наличии которых работники не подлежат бронированию

Согласно Приказу № 317 из числа военнообязанных и резервистов не подлежат бронированию работники из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава, имеющих следующие военно-учетные специальности:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 «Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе»,

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 «Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования»,

047, 048, 054, 055, 058 «Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов»,

065, 070, 071, 072 «Специальности радиотехнических средств управления ракетами»,

106, 107, 108, 110 «Стрелецкие и разведывательные специальности»,

113, 117, 118 «Танковые специальности»,

121, 122, 123, 124, 125, 126 «Специальности боевых машин и бронетранспортеров»,

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 «Специальности артиллерии»,

178, 183, 184 «Инженерные специальности»,

210, 216 «Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб»,

220, 221, 223, 225 «Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов»,

-233, 234 «Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения»,

245, 248, 250, 251 «Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязи и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов»,

260, 261, 262, 265, 267 «Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования»,

307 «Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты»,

320, 323, 326 «Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения»,

340 «Специальности гидроакустической техники»,

379, 381, 382, 383 «Подводно-технические специальности»,

403 «Специальности проводной связи»,

420 «Специальности радио- и спутниковой связи»,

460 «Специальности радиорелейной и тропосферной связи»,

474 «Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах»,

500, 501, 502, 503, 507 «Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания»,

525, 527, 528, 530, 531 «Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок»,

538, 543, 544 «Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля»,

549, 550, 554 «Специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими»,

569 "Специальности радиотехнических средств особого назначения".

Из числа лиц офицерского состава не подлежат бронированию лица со следующими группами ВОС (определены Приказом № 412 ): 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52 53, 54, 70, 90.

Правда, есть исключения: дефицитными Генштаб признал в группе 06 следующие ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510.

В свою очередь, в группе 46 дефицитными являются следующие офицерские ВОС: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.

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