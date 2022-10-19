Какие ракеты и сколько их осталось у России: Жданов рассказал, чем РФ атакует Украину

В России кончаются ракеты. Ракет типа "Калибр", которые пускались из комплексов "Искандер", нет уже ориентировочно четыре месяца. В то же время "Калибры" морского базирования выпускает РФ редко.

У России заканчиваются ракеты, поэтому они экономят и запускают баллистические, которыми терроризирует РФ Украину.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Лучшее Радио Израиль".

“У России давно заканчиваются ракеты. Калибров сухопутного базирования, которые пускались из комплексов "Искандер", нет уже ориентировочно четыре месяца. В то же время "Калибры" морского базирования выпускаются довольно редко. Остались ракеты воздушного базирования и баллистические ракеты – ими РФ нас атакует. Начиная с мая Лавров и Шойгу ездили в Северную Корею, Китай и Кубу, где просили ракеты и вооружение”, — отметил Олег Жданов.

Он также добавил, что РФ сейчас просит у Беларуси старые советские ракеты по типу "Фатех 110" с дальностью до 300 километров, вес головной части у нее – более 400 килограммов.

Кроме того, со складов в Беларуси РФ может вывезти и ракеты "Зюльфагар" с дальностью до 700 километров и массой головной части в 580 килограммов.

Напомним, что российские оккупанты, запускающие по территории Украины иранские дроны, хотят полностью разрушить энергетическую инфраструктуру.

Читайте также: