Какие регионы находились под обстрелами россиян: данные от ОВА

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки один обстрел из минометов, по Семеновской громаде Новгород-Северского района. Без потерь и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 8 обстрелов, 82 взрыва. Обстреляно 5 территориальных громад — Эсманскую, Хотинскую, Юнаковскую, Шалыгинскую, Дружбовскую.

Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксировано 137 взрывов.

Запорожская область: за минувшие сутки военные России нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам области. В Степногорске ранения получили семь человек.

Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов, административном здании и объектах социальной инфраструктуры.

Днепропетровщина: вчера дважды в день враг бил по Никополю. Выпустил полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет.

Харьковщина: минувшей ночью зафиксировано 4 пуска ракет, ориентировочно ЗРК С-300, из Белгорода в направлении г. Харьков. 2 ракеты, предварительно, взорвались в воздухе. 2 другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района г. Харькова. Поврежден остекление 4-этажного здания. Без пострадавших.

На Слобожанском направлении в течение суток враг нанес авиационные удары в районе Устиновки Купянского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сотницкий Казачок Богодуховского района, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковского района.

На Купянском направлении в течение минувших суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречной, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлынск, Кисловка и Берестово.

В результате российского обстрела с. Колодезное Купянского района погиб 33-летний мужчина. Еще один человек получил ранения. Поврежден частный жилой дом.

Луганская область: вчера россияне выпустили около 20 снарядов из реактивной системы залпового огня по Новолюбовке. В селе зафиксированы разрушения. Обошлось без жертв. Также от вражеских обстрелов, как артиллерийских, так и авиационных, пострадали соседние Невское и Белогоровка.

Под прикрытием авиации враг пытался продвинуться к югу от Новоселовского в сторону Стельмаховки, но все эти попытки были остановлены нашими Силами обороны.

За сутки противник совершил 102 обстрела (495 снарядов).

Донетчина: россияне за прошедшие сутки совершили 9 обстрелов, применив ЗРК С-300, РСЗО "Град", артиллерию. Обстреляли 6 населённых пунктов: Константиновка, с. Богоявленка, пгт Большая Новоселка, с.Александро — Шультино, Часов Яр, Авдеевка.

Повреждены 18 жилых домов, здание "Укрцинк", станция ГРП, хозяйственное сооружение зернотока, школу, 2 гражданских автомобиля, газопровод, 2 ЛЭП.

За сутки в Донецкой области: 2 погибших, 1 ранен.

Николаевщина: вчера враг наносил минометные удары по акватории и мысу Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера и сегодня утром вражеские артиллерийские удары наносились по г. Очаков Очаковской общины, в результате чего поврежден двухэтажный жилой дом. По предварительной информации, без пострадавших.

Вчера вечером враг осуществил артиллерийские обстрелы населенного пункта и района населенного пункта Куцурубской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 69 обстрелов (415 снарядов), из них по г. Херсон — 4 обстрела (10 снарядов).

Оккупанты попали в районы 24 населенных пунктов области; здание дома культуры, магазина и складских помещений (с. Золотая Балка).

Житель Херсона погиб, когда пытался самостоятельно разобрать боеприпас. Вероятно, 59-летний мужчина распилил снаряд у себя в гараже. Тот сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения несовместимые с жизнью.

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