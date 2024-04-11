Какие российские ракеты не может сбивать украинская ПВО — эксперт Defense Express

Во время сегодняшней атаки не удалось сбить ни одну из 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Озвученная Воздушными силами Украины статистика сбитых враждебных целей свидетельствует, что украинская ПВО не может сбивать российские баллистические ракеты.

Об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, во время сегодняшней атаки не удалось сбить ни одну из 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

"Российские агрессоры уже понимают, где можно безнаказанно применять эти чувствительные ракеты. И направляют их именно туда, где по их оценкам нет Patriot или SAMP/T. Россияне пользуются промедлением наших партнеров относительно призывов Украины срочно передать до 7 комплексов ЗРК Patriot, которые у них пылятся, когда российские ракеты каждый день приносят страдания и смерти украинцам", — подчеркнул Рябых.

Кроме того, противовоздушная оборона была бессильна против 12 зенитных управляемых ракет С-300, которые, по словам эксперта, вероятно поразили энергетическую инфраструктуру в городах вблизи линии столкновения — в Харьковской и Запорожской областях.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украине для защиты от российских воздушных ударов срочно требуется только 7 батарей Patriot из около 100, имеющихся на вооружении западных армий.

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