Какие российские военные попали в плен в Украине: пулеметчик, водитель, наводчик БТР, разведчик

Оккупанты рассказали, что в плену с ними обходятся хорошо.

Ряд российских военных, попавших в плен в Украине, рассказали на пресс-конференции, как и почему попали на территорию чужого государства.

Об этом свидетельствует запись пресс-конференции на YouTube-канале "Интерфакс-Украина".

Среди тех российских оккупантов, кто сдался в плен и дали пресс-конференцию, – пулеметчик Владимир Рассказов, водитель трала Александр Яковчук, наводчик БТР Сергей Блажко, старший разведчик Максим Черник, разведчик-гранатометчик Денис Николаев, водитель Максим Демьянов.

В общей сложности участниками пресс-конференции стали около 10 российских пленных. Это бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады с пунктом дислокации в деревне Рощинское Самарской области РФ. Эту бригаду в самой России называют "миротворческой", хотя она участвовала в войне в Грузии в 2008 году, а также с 2014 года военные бригады неоднократно фиксировались на оккупированном Донбассе.

Пленные рассказали, что были вынуждены сдаться, потому что вместе с техникой застряли в болотах и не знали местности, а также из-за страха. В частности, российские военные услышали в радиоэфире сообщения, что остальные члены их бригады были уничтожены.

Напомним, первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что российские пленные военные, разрушающие инфраструктуру Украины, будут сами же ее и восстанавливать. Также они могут быть вовлечены в разминирование территории.

ТСН.ua

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