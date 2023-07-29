Какие семейные обстоятельства дают право на отпуск военнослужащего во время войны, на сколько дней

С начала войны вносились изменения в некоторые нормативно-правовые акты, касающиеся отпусков военнослужащих.

Согласно Закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", срок, на который военнослужащие могут уходить в отпуск, увеличен до 30 суток в год. Отпуск может предоставляться по частям, но не более 15 календарных дней. Каждая из частей отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Отпуск военнослужащего по семейным обстоятельствам 2023

Кроме указанных 30 суток, военнослужащим также может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам сроком до 10 дней без учета времени, необходимого для проезда внутри Украины к месту проведения отпуска и обратно, но больше двух суток в один конец.

Список обстоятельств для предоставления отпуска по семейным обстоятельствам военнослужащих во время войны

Отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного довольствия :

В случае заключения военнослужащим брака предоставляется отпуск до 10 календарных дней.

предоставляется отпуск В случае тяжелого состояния здоровья или смерти жены (супруга), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочки), пасынка (подчерки), родного брата или сестры, отца или матери жены, или лица, у которого военнослужащий находившийся на воспитании предоставляется отпуск до 7 дней без учета времени, необходимого для проезда на место проведения отпуска и обратно.

жены (супруга), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочки), пасынка (подчерки), родного брата или сестры, отца или матери жены, или лица, у которого военнослужащий находившийся на воспитании предоставляется отпуск без учета времени, необходимого для проезда на место проведения отпуска и обратно. В случаях тяжелого состояния здоровья или смерти других родственников (родных) предоставляется отпуск до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

(родных) предоставляется отпуск без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно. В случаях пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащих или родных или брака — до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

постигшего семью военнослужащих или родных или брака — без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно. До 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо – предоставляется по решению командира (начальника) воинской части и предоставляется один раз в течение календарного года.

По семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия предоставляется отпуск не более 10 дней в особый период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, в особый период во время действия военного положения без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более 2 суток в один конец.

Чтобы оформить отпуск по семейным обстоятельствам, следует написать рапорт непосредственно на имя командира части, добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Это может быть медицинская справка, свидетельство о рождении, смерть другое.

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