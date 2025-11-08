ТСН в социальных сетях

Война
160
1 мин

Какие сейчас графики отключения света в Киеве - подробности

В Киеве сейчас действуют почасовые графики отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов.

Наталия Магдык
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

Из-за обстрелов РФ критической инфраструктуры Украины, «Укрэнерго» вводит экстренные графики ограничения потребления электроэнергии во многих регионах страны.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Повреждения, нанесенные энергообъектам, оказались значительными, что повлекло дефицит мощности и необходимость срочно стабилизировать работу объединенной энергосистемы.

Группа 1: 1.1 и 1.2

05:00-07:30, 14:00-18:30

Группа 2: 2.1 и 2.2

05:00-07:00, 14:00-21:00

Группа 3: 3.1 и 3.2

07:30-13:00, 18:00-21:00

Группа 4: 4.1 и 4.2

07:30-14:30, 18:00-21:00

Группа 5: 5.1 и 5.2

10:00-14:30

Группа 6: 6.1 и 6.2

12:30-18:30.

Напомним, ранее мы писали о том, что 8 ноября Россия нанесла массированный удар во по всем регионам Украины.

160
