- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие сейчас графики отключения света в Киеве - подробности
В Киеве сейчас действуют почасовые графики отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов.
Из-за обстрелов РФ критической инфраструктуры Украины, «Укрэнерго» вводит экстренные графики ограничения потребления электроэнергии во многих регионах страны.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Повреждения, нанесенные энергообъектам, оказались значительными, что повлекло дефицит мощности и необходимость срочно стабилизировать работу объединенной энергосистемы.
Группа 1: 1.1 и 1.2
05:00-07:30, 14:00-18:30
Группа 2: 2.1 и 2.2
05:00-07:00, 14:00-21:00
Группа 3: 3.1 и 3.2
07:30-13:00, 18:00-21:00
Группа 4: 4.1 и 4.2
07:30-14:30, 18:00-21:00
Группа 5: 5.1 и 5.2
10:00-14:30
Группа 6: 6.1 и 6.2
12:30-18:30.
Напомним, ранее мы писали о том, что 8 ноября Россия нанесла массированный удар во по всем регионам Украины.