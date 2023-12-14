Какие шансы у оккупантов захватить Авдеевку: генерал оценил перспективы

Маломуж отметил, что отвоевание украинскими бойцами террикона в районе Горловки мощно ослабило вражеский наступательный потенциал.
Российские войска не смогли привлечь все возможности для продвижения на Авдеевском и Купянском направлениях. Перспектив захватить Авдеевку у оккупантов нет.
Такое мнение высказал генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, сообщает "Эспрессо".
По оценкам Маломужа, Россия не смогла привлечь все возможности для продвижения на Авдеевском и Купянском направлениях.
"Тип ресурсов у них недостаточный. Враг пытался подтянуть спецподразделения, но они не смогли выполнить задачу по захвату Авдеевки, даже бросив в десятки раз больше сил и войск. Сейчас задание Путина не выполнено, перспектив захватить Авдеевку у врага нет", — считает генерал.
Он также рассказал, что на сегодняшний день российские войска двигаются возле Степного и пытаются продвинуться в промзоне, чтобы дальше двигаться в направлении Авдеевского коксохима.
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"Но ВСУ отвоевали террикон (возле Горловки – ред.), проведя ряд боковых атак и фланговых ударов, что мощно ослабило вражеский наступательный потенциал. Ряд наших командиров отметили, что Силы обороны остановили противника", – заявил Маломуж.
Он добавил, что огромные потери оккупантов возле Авдеевки мощно действуют на их моральный дух и останавливают вражеские войска.
Напомним, по оценкам Института изучения войны, 13 декабря российские войска несущественно, но продвинулись вперед в районе Авдеевки, а именно юго-восточнее Степного.
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