Какие шансы у оккупантов захватить Авдеевку: генерал оценил перспективы

Российские войска не смогли привлечь все возможности для продвижения на Авдеевском и Купянском направлениях. Перспектив захватить Авдеевку у оккупантов нет.

Такое мнение высказал генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, сообщает "Эспрессо".

По оценкам Маломужа, Россия не смогла привлечь все возможности для продвижения на Авдеевском и Купянском направлениях.

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"Тип ресурсов у них недостаточный. Враг пытался подтянуть спецподразделения, но они не смогли выполнить задачу по захвату Авдеевки, даже бросив в десятки раз больше сил и войск. Сейчас задание Путина не выполнено, перспектив захватить Авдеевку у врага нет", — считает генерал.

Он также рассказал, что на сегодняшний день российские войска двигаются возле Степного и пытаются продвинуться в промзоне, чтобы дальше двигаться в направлении Авдеевского коксохима.

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"Но ВСУ отвоевали террикон (возле Горловки – ред.), проведя ряд боковых атак и фланговых ударов, что мощно ослабило вражеский наступательный потенциал. Ряд наших командиров отметили, что Силы обороны остановили противника", – заявил Маломуж.

Он добавил, что огромные потери оккупантов возле Авдеевки мощно действуют на их моральный дух и останавливают вражеские войска.

Напомним, по оценкам Института изучения войны, 13 декабря российские войска несущественно, но продвинулись вперед в районе Авдеевки, а именно юго-восточнее Степного.

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