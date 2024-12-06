Какие шансы у россиян захватить Херсон, Одессу и Николаев: есть ли угроза боев и как готовятся ВСУ

Отступление оккупантов из Херсона положило конец планам РФ захватить Николаев и Одессу.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал экс-замглавы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"У Путина есть определенные приоритеты в ведении боевых действий на фронтах. Первоочередная задача — полная оккупация Луганской и Донецкой областей. На юге Запорожской области противник планировал вести боевые действия. Мы помним, что по российской Конституции в состав РФ было включено, кроме Донецкой и Луганской, еще две области Украины – Херсонскую и Запорожскую. Однако наступать с левого на правый берег, форсировать высший берег Днепра – это с военной точки зрения, очень трудная задача. Когда Силы обороны пытались совершать подобное в обратном порядке – Крынки, острова в дельте Днепра было потрачено немало усилий", — сказал он.

Что известно о возможном наступлении россиян на Херсон

Россия хочет начать новое наступление на Херсон, заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в комментарии изданию Financial Times. По его словам, оккупанты собрали 300 лодок для переправы через реку Днепр. Украинские чиновники подозревают, что регулярные атаки российской армии по Херсону – это часть плана России по усилению давления на Киев и подготовке к потенциальному наступлению на правобережную часть области, пишет издание.

Как рассказал изданию Прокудин, российская армия развернула на левобережье Херсона некоторые из своих "лучших подразделений беспилотников". По словам чиновника, с оккупированного берега напротив центра Херсона российская армия запускает новые модели БпЛА. Таким образом, оккупанты совершенствуют боевые приемы и обучают новых операторов для своего вторжения, считает глава области.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань считает, что российские захватчики могут снова захватить Херсон только в случае, если не противиться.

Даже если российские военные будут контролировать некоторые из островов на Днепре, все равно продвигаться дальше к правобережью им будет очень сложно, считают аналитики. Чтобы добраться до другого берега, российским силам нужно будет пересекать сначала проливы, отделяющие левый берег от островов, затем основное русло Днепра и дополнительные проливы ниже Херсона.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заверил, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы не дать российским военным даже закрепиться на островах в Днепре. О большом наступлении армии РФ на правобережную Херсонщину речь не идет.

Тем временем россияне стянули около 300 лодок. Что об этом известно – читайте в новости.