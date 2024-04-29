Какие штрафы грозят украинцам за нарушение правил военного учета и мобилизации

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения (мобилизации) и внесение соответствующих изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс.

В Украине статьями 210 и 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (КУоАП) предусмотрена ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (в том числе за то, что не стал своевременно на учет). Пока штрафы составляют от 510 до 850 грн, однако их намерены повысить до уровня от 17 000 до 25 500 грн.

Законопроект №10379, который сейчас принят за основу, предусматривает повышение штрафов.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), согласно проекту закона, смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации без составления протокола – выносить постановление об этом. Обжаловать штраф можно уже в судебном порядке.

Комитет рекомендовал Совету в законопроекте №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации принять следующие нормы:

нарушение правил военного учета – штраф от 3400 до 5100 грн,

повторное нарушение или в особый период – штрафы от 17000 до 22500 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

штрафы от 5100 до 8500 грн для граждан,

штрафы от 17000 до 34000 грн для должностных и юридических лиц.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время:

штрафы от 17 000 до 22 500 грн для граждан,

штрафы от 34 000 до 59 500 грн. для должностных и юридических лиц.

Статья 263. Предусматривается задержание нарушителей военного учета и мобилизации во время действия особого периода сроком до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до 3 суток.

Статья 38. Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КоАП, может быть наложено в течение 3 лет со дня его совершения или обнаружения.

Напомним, издание WP рассказало, что США ожидают, что Киев решит вопрос о мобилизации, чтобы будущее контрнаступление ВСУ имело успех.

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