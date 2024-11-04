Какие штрафы и санкции предусмотрены за нарушение комендантского часа: детали

В Украине с момента начала полномасштабной войны ввели комендантский час, который распространяется на всю территорию страны, за исключением Закарпатской области. Комендантский час регулируется местными властями, которые определяют время его действия.

Об этом пишет OBOZ.UA.

За нарушение этого режима установлен административный штраф, который колеблется от 170 до 510 гривен. Кроме штрафов могут применяться и другие санкции, такие как исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Контроль соблюдения комендантского часа осуществляют не только полицейские, но и представители других служб, в частности нацгвардейцы, муниципальный караул и территориальная оборона. Они имеют право задерживать нарушителей, доставлять их в подразделения Национальной полиции, проверять документы, выяснять причины нахождения лица на улице, а также осматривать личные вещи или транспортные средства. В случае необходимости правоохранители могут применять физическую силу, оружие или специальные средства.

Закон не устанавливает четко определенных причин для выхода во время комендантского часа, однако есть определенные случаи, которые могут быть признаны таковыми. К ним относятся оказание неотложной медицинской помощи, участие в чрезвычайных ситуациях, смерть близкого человека и необходимость его опознания или присутствия на похоронах, а также необходимость добраться до работы или с работы при условии наличия соответствующих документов. Патрульные на месте оценивают ситуацию и принимают решение о важности причины выхода, рассматривая каждый случай индивидуально. Если причина признается уважительной и подтверждается документально, лицо может быть отпущено без применения санкций.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько длится комендантский час в разных областях и где его не ввели совсем.

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