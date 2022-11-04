Какие силы должны быть у оккупантов, чтобы захватить Киев или Харьков: Жданов дал оценку

У России на сегодня таких сил нет.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что для захвата городов-миллионников, таких как Киев или Харьков, нужно не менее полумиллиона российских оккупантов – только на один город.

Об этом Жданов рассказал в своем видеоблоге, отвечая на вопросы зрителей.

"Чтобы захватить города-миллионники, нужна очень большая группировка, очень. Я думаю, что минимально – около полумиллиона и больше людей на один город. Можно попробовать меньшими силами, но тогда гарантии успеха нет вообще никакой", – сказал военный эксперт.

Он объяснил, что чтобы захватить городскую агломерацию, ее нужно окружить. В этом контексте Жданов привел примеры, как и с какими потерями оккупанты захватывали города с населением меньше миллиона.

"Они Северодонецк штурмовали три месяца. Уличные бои – это самые тяжелые бои. Вспомните, сколько мы положили российских войск в Мариуполе. Пока наш доблестный полк "Азов" вместе с другими Силами обороны оборонял Мариуполь и постепенно откатывался к заводу "Азовсталь", мы там положили около 10 тысяч российских военнослужащих. Мы там полностью убили бригаду спецназа ГРУ российской армии. Мы там убили бригаду морской пехоты 810-ю севастопольскую: она там полегла практически полностью. Мы полностью практически там положили 150-ю мотострелковую дивизию – лучшую и самую современную дивизию РФ. Вот, что такое штурмовать в лоб", – рассказал военный эксперт.

"Теперь представьте город-миллионник. Если мы говорим, что Киев в диаметре – где-то 30 километров, то по периметру – это более 100 километров линия границ города. Город нужно окружить и полностью лишить снабжения. И таким образом только его можно штурмовать. Поэтому группировка войск должно быть полумиллионной – это по меньшей мере", – объяснил Жданов.

Напомним, комментируя угрозу повторного наступления на Киев, в Генштабе ВСУ сказали, что если российские войска будут готовить наступление из Беларуси, это не станет неожиданностью. ВСУ делают все возможное, чтобы противостоять новой вероятной попытке наступления на Киев.

А для наступления на Украину из Беларуси захватчикам необходимо создать группировку из 100 тыс. военных с техникой. На сегодняшний день у РФ нет соответствующих ресурсов, поэтому в ближайшие три-пять месяцев ждать эскалацию не стоит, считает военный аналитик из Беларуси Александр Алесин.

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