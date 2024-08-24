Какие силы и средства командования противника может привлечь для "стабилизации" ситуации в Курщине: Машовец объяснил

Та часть резервов, которую российское командование могло бы быстро "оперативно развернуть" посредством основного приложения к отдельной группировке оперативно-тактического масштаба, составляет до 15 тысяч личного состава.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, какие силы и средства командования противника может привлечь для "стабилизации" ситуации на Курском направлении, а в дальнейшем – для попытки выбить ВСУ за пределы собственной границы в Курской области.

Об этом обозреватель написал в Facebook.

"Итак, попробуем, по возможности, разобраться... В первую очередь, речь идет о войсках (силах) "Ленинградского военного округа" (ЛВО), он же – группировке войск (УВ) "Север"" (командующий – г-п. лапин).

Кто забыл, напомню... это:

6-я общевойсковая армия (ЗВА), в составе 138-й и 25-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр)

14-й армейский корпус (АК), в составе 80-й и 200-й омсбр

44-й АК, в составе 72-й мотострелковой дивизии (мсд) и 128-й омсбр

11-й АК, в составе 18-й мсд и 7-го отдельного мотострелкового полка (омсп)

61-я отдельная бригада морской пехоты (обр МП) "Северного флота"

336-я обр МП "Балтийского флота"...

Это те соединения и объединения "ЛВО" противника, части и подразделения которых — могут появиться "под Курском" в первую очередь. Хотя, на практике, существует немало проблем "текущего" характера, которые этому мешают или существенно ограничивают возможность российского командования соответствующего уровня, взыскать туда вышеуказанные силы и средства в "полном формате".

Это может быть – задействование основных составляющих указанных сил и средств на других операционных направлениях, или значительное "плечее" маневра, что отрицательно скажется на сроках сосредоточения и развертывания... не соответствие ли реального состояния уровня боеспособности их тому комплекса и объема задач, которые россиянам придется решать именно на Курском операционном направлении, причем – без предварительной подготовки или значительного доукомплектования ОС и ВВТ, в режиме "схода"...

К примеру, батальоны 200-й омсбр, по-видимому, вовлечены сейчас в бои на Краматорском направлении, севернее город Времен Яр, полностью вытащить их оттуда – будет сложно. Или, 14-й АК, бригады которого задействованы на Приднепровском направлении...или 336-я обр МП, являющаяся одним из "основных" соединений в полосе действия 5-й ЗВА противника... также, в этом смысле есть "проблематическими", ну и т.д.", – объяснил он.

По словам Машовца, очевидно, что собрать на Курском операционном направлении быстро какую-то цельную и структурированную группировку войск из "штатных" войск(сил) УВ "Север", которая будет способна "решать значительные по объему и глубине задачи" (например, вытеснить ВСУ в целом в междуречье Сейма и Псела за пределы государственной границы), российское командование в ближайшее время, вряд ли сможет...

То есть, на данный момент, по мнению обозревателя, группировка может действовать на Курском операционном направлении некой "солянкой" и исключительно для решения ограниченного круга задач... Например, удержать определенные районы и рубежи, прикрыть важные коммуникации и инфраструктурные объекты, и В общем, попытаться помешать процессу разрастания и совершенствования украинского плацдарма на Курщине.

"Однако, очевидно, это очень долго продолжаться не будет. Россияне, со временем, начнут туда тянуть все больше и больше войск. Они уже пытаются это делать. По-моему, в дальнейшем, в смысле формирования и развертывания дополнительной группировки войск противника на Курском операционном направлении, стоит ожидать, определенная "межоперационная" перегруппировка туда, определенного комплекта российских войск из состава УВ "Запад", "Юг" и "Восток"...

Вероятно, речь идет о 1-й танковой армии (ТА), скорее всего, ее 47-й танковой дивизии (тд) с Купянского направления, 3-й армейский корпус (АК), в составе 6-й мсд и 72-й е омсбр, из Краматорского направления, или даже части и подразделения 35-й ЗВА, из Пологовского направления.

О таком развитии событий говорит фиксация уже ранее перемещенных в состав УВ "Север" подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) и 810-й и 155-й обр МП, которые, как говорится, были у российского командования" в моменте — под рукой"... и прибыли в полосу УВ "Север", явно не для блокирования украинской офензивы на Курском направлении, а для наращивания усилий в районе Волчанска... Но, насколько я понимаю, противнику таки придется использовать часть этих сил, именно на Курском направлении, а не для "волчанских штурмов"...

И опять же, в этом смысле российскому командованию потребуется "поломать голову" над тем, чем и как заменять, например, 47-ю тд, которая, очевидно, играет сейчас одну из ключевых ролей в "прорыве к Осколу", или как-то извлекать из важного Пологовского направления "лишние" батальоны бригад 35-й ЗВАну и т.д.

Более того, как по мне, если даже у российского командования и появятся какие-то "дополнительные" войска(силы), например в результате форсирования очередного этапа мобилизационного развертывания, то скорее всего, оно их направит не на Курское направление, а в полосу своего УО "Центр"... которое сейчас активно рвется "максимально западнее" на Покровском и Торецком направлениях (с последним, судя по всему, уже возникли определенные трабли...)", — пояснил он.

Еще одним возможным "кандидатом на раскулачивание", по мнению Машовца, могут стать войска (силы) УВ "Днепр"... Однако, учитывая нынешнюю стратегическую ситуацию, к этому вопросу российское командование, очевидно, будет подходить "максимально осторожно" ( оно подозревает ВСУ в такой "злонамеренной" стратегической "игре" — якобы Курская операция является большим стратегическим отвлечением внимания и принуждением российского командования забрать из Южной операционной зоны "излишки" их войск, а самим — втихаря подготовить и провести снова наступление в сторону Крыма и северного побережья Азова)...

"Я не буду, сейчас останавливаться на этимологии появления этих "бредовых измышлений" в головах российского командования. Оно постоянно "ударяется" в какие-то эктремумы, относительно оценки ВСУ и их командования — то вообще отказывая им в способности к последовательному стратегическому планированию, то подозревая в широкомасштабных "изощрённых кознях"...

Но на этом этапе россияне, очевидно, ошиблись с определением основного содержания украинского плана стратегической оборонной операции (по сути, плана летне-осенней кампании 2024 года). И это выливается в эти колебания, которые мы наблюдаем сейчас, относительно того, где, как и в каком составе дальше использовать основную массу своих резервов", – отметил он.

Резервы врага

Машевец оценил и резервы противника.

"Их объем оценивается по-разному... Я встречал оценки сразу 3-х уровней:

до 12-15 тысяч (которые можно задействовать сравнительно быстро...)

от 50-60 тысяч (общий объем)

но встречалась оценка даже в 120-150 тысяч (очевидная, предательская оценка).

По-моему, 50-60 тысяч – максимально "близко" к реальным указателям (это включая все категории – то есть и те, которые восстанавливаются в статусе "резервов первой очереди", и те, которые формируются и разворачиваются "с нуля" и т.д.). .д.).

Думаю, та часть резервов, которую российское командование могло бы быстро "оперативно развернуть" в виде основного приложения к отдельной группировке оперативно-тактического масштаба как раз и составляет "под дивизию" (до 15 тысяч личного состава)", — подытожил обозреватель.

Напомним, наступление ВСУ на Курщину показало, в частности, как много в российской армии уязвимых мест. Кроме того, это сигнал для союзников Киева, что Украина может изменить ход войны.

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