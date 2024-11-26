Какие системы ПВО могут перехватывать "Орешник": эксперт назвал варианты

В мире существует около 7 систем ПВО, которые могут перехватывать баллистические ракеты "Орешник", примененные при атаке на Днепр.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ.

По его словам, россияне врут, когда заявляют о невозможности перехвата "Орешника".

"В мире около 7 систем ПВО, которые могут перехватывать данный тип ракеты. Следует заметить, что 2 системы, которые может активно использовать Украина – это мобильные системы THAAD или израильская система Arrow. Все остальные системы стационарны и в условиях войны с Россией Украине нецелесообразно их использовать, ведь мы видим, что РФ выискивает наши Patriot", – объяснил эксперт.

Напомним, что применение баллистических ракет средней дальности для ударов по Украине является "типичным шантажом" стран Запада со стороны президента государства-агрессорки Владимира Путина.