Какие системы ПВО наиболее эффективны – объяснение от спикера Воздушных сил

Различные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) выполняют разные задачи, поэтому говорить, какой из них является наиболее эффективным некорректно.

Детальнее об особенностях каждого вида комплекса ПВО рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает FREEДОМ.

Он пояснил, что ВСУ специально не говорят, что когда и какие именно комплексы сбивают с вражеских целей.

NASAMS и IRIS-T

"Комплексы NASAMS и IRIS-T пришли к нам фактически одновременно в момент, когда россияне начали обстреливать нашу критическую инфраструктуру. IRIS-T был один, NASAMS было два подразделения. Подразделение может быть разное, главное – это радар, видящий воздушные цели, воздушную обстановку и передающий данные на командный пункт, где сидит боевая обслуга и, соответственно, пусковые установки. Потом работа без людей идет, установки находятся на определенном расстоянии от радара и командного пункта. Командный пункт и пусковая – это уже можно считать батарея.Она не полноценная, но уже работающая. Сама пусковая NASAMS работать не может", – объяснил Игнат.

NASAMS / Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, например пусковая "Бук М1" может ездить и работать в автономном режиме.

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Поэтому NASAMS и другие комплексы работают по следующему принципу: может быть командный пункт, радар до восьми пусковых установок, которые могут быть расположены на определенной удаленности друг от друга и обеспечивать стрельбу до 40 км по воздушным целям.

"Не скажу, что все системы NASAMS, которые именно из восьми пусковых состоят, не просто их добывать, но по крупицам собирают", – сказал он.

Игнат также сообщил, что в Украину приходит новая техника. По его мнению, лучший на сегодняшний день комплекс IRIS-T немецкого производства. Модель, которую получила Украина – одна из новейших.

Современная система ПВО IRIS-T. / Фото: Getty Images

"Радар прекрасный, наши зенитчики мне сказали, что он видит маленького воробья – за сотню километров может различить. IRIS-T работает на результат, близкий к 100%. NASAMS, в принципе, не хуже. Из западных систем NASAMS у нас – самый распространенный комплекс на сегодняшний день, он дает значительные результаты. Есть значительная доля сбития крылатых ракет именно комплексом NASAMS", – говорит представитель Воздушных сил.

SAMP/T

Также он сообщил, что сейчас Украина ожидает усиления системами ПВО от Франции – комплекс SAMP/T.

"SAMP/T аналогичный Patriot. Patriot уже себя показал в плане сбития баллистики и аэробалистики, то есть относительно "Кинжалов" Patriot уже в Украине достаточно серьезную работу сделал. Ждем такого же и от французского комплекса, который уже есть на вооружении наших Воздушных сил", – добавил Игнат.

SAMP/T Mamba / Фото: Министерство обороны Франции

Кроме того, он дал высокую оценку и другим системам ПВО, которые работают по ракетам и дронам.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что Россия увеличила производство ракет быстрее прогнозированных.

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