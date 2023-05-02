Какие системы ПВО нужны Украине, чтобы защитить крупные города: объяснил пресс-секретарь Воздушных сил

Украине нужно больше западных систем ПВО, чтобы прикрыть от российских ракет более крупные города.

Украина нуждается больше в системах ПВО от западных партнеров, чтобы закрыть ими воздушное пространство больших городов.

Об этом в эфире телеканала Freeдом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

“Нам нужно больше систем, чтобы прикрыть больше крупных городов, объектов критической инфраструктуры, объектов атомной энергетики. Patriot и SAMP/T нам нужны прежде всего, чтобы защитить эти объекты критической инфраструктуры – это и дамбы, и объекты атомной энергетики. Понятно, что враг не будет бить по энергоблокам, но по подстанциям он уже избивал неоднократно. Подстанция же обслуживает объект атомной энергетики, от нее зависит функционирование этой подстанции. Потому и Patriot, и SAMP/T нужны для того, чтобы прикрывать от баллистики. От баллистики радиус – 40 км”, — рассказал Юрий Игнат.

По его словам, аэродинамические цели — самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые ракеты — до 150 км при благоприятных условиях. Потому эти комплексы позволят нам серьезно усилить некоторые направления. На днях мы получили IRIS-T. Ждем SAMP/T.

Напомним, что 9 мая РФ может нанести по Украине массированный удар.

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