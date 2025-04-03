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Какие специальности чаще всего выбирают добровольцы: в Минобороны ответили
Данные охватывают период с февраля 2024 года, когда был открыт первый рекрутинговый центр.
Министерство обороны Украины ответили, какие военные специальности чаще всего выбирают добровольцы, обращающиеся в рекрутинговые центры.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Топ-специальностей среди добровольцев:
16% — операторы БПЛА;
15% — водители;
14% — стрелки;
9% — штабные должности;
6% — артиллеристы и специалисты связи (включая киберсвязь);
5% — медики (боевые санитары, фельдшеры, врачи).
Итого эти специальности составляют 71% среди всех, кто оформился через центры рекрутинга.
В Украине действует 49 рекрутинговых центров (включая один онлайн), большинство — на базе ЦНАПов. В центре каждый может получить консультацию по службе в армии конфиденциально. Важно: в этих центрах запрещено вручать повестки или проводить мобилизационные мероприятия.
Напомним, Билецкий ответил, как переговоры влияют на моральное состояние военных.