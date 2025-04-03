Какие специальности чаще всего выбирают добровольцы: в Минобороны ответили

Самые популярные специальности среди добровольцев

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Министерство обороны Украины ответили, какие военные специальности чаще всего выбирают добровольцы, обращающиеся в рекрутинговые центры.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Топ-специальностей среди добровольцев:

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16% — операторы БПЛА;

15% — водители;

14% — стрелки;

9% — штабные должности;

6% — артиллеристы и специалисты связи (включая киберсвязь);

5% — медики (боевые санитары, фельдшеры, врачи).

Итого эти специальности составляют 71% среди всех, кто оформился через центры рекрутинга.

В Украине действует 49 рекрутинговых центров (включая один онлайн), большинство — на базе ЦНАПов. В центре каждый может получить консультацию по службе в армии конфиденциально. Важно: в этих центрах запрещено вручать повестки или проводить мобилизационные мероприятия.

Напомним, Билецкий ответил, как переговоры влияют на моральное состояние военных.