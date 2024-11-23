Какие средства ПВО могут справиться с баллистической ракетой "Орешник": эксперт ответил

Использованная Россией в Днепре ракета была предназначена для нанесения ядерного удара, поскольку была оснащена раздельной главной частью с блоками индивидуального наведения. Перехват ракет средней дальности и межконтинентальных ракет занимаются специализированные комплексы ПВО.

Об этом сообщил главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков в интервью OBOZ.UA.

Перехват ракет средней дальности занимаются системы THAAD, ракетные эсминцы Arleigh Burke и сухопутные стационарные Aegis Ashore, оба с ракетами SM-6 и SM-3. По словам эксперта, Соединенные Штаты Америки – единственная страна, которая может их продать. Из других западных стран они есть только в Израиле.

"Самая эффективная будет система SM-3, потому что она сможет перехватить именно такую угрозу, то есть баллистическую ракету средней дальности или межконтинентальную ракету с раздельными боевыми блоками. SM-3 перехватывает такую ракету еще в космосе — желательно до того, как произошло разделение боевых блоков", – говорит Катков.

Что касается THAAD, то очень многое будет зависеть от дальности пуска и особенностей траектории, рассказал специалист. Он отмечает, что THAAD – это система, которая действует уже на грани атмосферы и экзоатмосферы. Возможно, там боевые блоки уже разведены, а потому надо перехватывать не одну цель, а – множество

"Если посмотрим на видео прилетевшего по Днепру, можно увидеть шесть таких "пучков". Есть две теории относительно того, что это могло быть. Каждый такой "пучок" – это либо боевая часть – тогда их 36, либо это шесть боевых частей и еще пять ложных целей. Чтобы перехватить такую ракету после того, как произошло разведение боевых частей, нужно запустить. Но 36 THAAD. Но в реальности вдвое больше.

Напомним, 21 ноября армия РФ атаковала Днепр новой баллистической ракетой. Вероятно, ракетный удар был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр".

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