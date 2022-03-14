Какие страны владеют ядерным оружием и почему Украина отказалась от него

Какие страны владеют ядерным оружием и почему Украина отказалась от него

ТСН.ua рассказывает о ядерных странах мира и объясняет, почему Украина отказалась от ядерного арсенала.

Ядерные страны мира: список

Все ядерные страны мира носят неофициальное название "Ядерный клуб". В этот список входят:

США (с 1945 года);

Россия (ранее СССР, от 1949 г.);

Великобритания (с 1952 года);

Франция (с 1960 года);

КНР (с 1964 г.);

Индия (с 1974 года);

Пакистан (с 1998 г.);

КНДР (с 2006 г.).

По неподтвержденным данным ядерным оружием также владеет Израиль.

В "Ядерном клубе" есть так называемые "старые" ядерные страны мира. В частности, США, Россия, Франция, Великобритания, Китай. Их часто называют "ядерной пятеркой". Эти государства считаются "легитимными", ведь они обладают ядерным оружием согласно " Договору о нераспространении ядерного оружия ". Все остальные страны, владеющие ядерным оружием, называют "молодыми".

Кроме того, на территории нескольких стран, входящих в НАТО и являющихся союзниками, может находиться ядерное оружие США. По мнению некоторых экспертов, эти государства могут им воспользоваться при определенных обстоятельствах.

Что известно о странах, обладающих ядерным оружием

Именно в США 16 июля 1945 года был совершен первый ядерный взрыв (мощность 20 килотонн). А 6 и 9 июля 1945 г. Соединенные Штаты сбросили ядерные бомбы сначала на японский город Хиросима, а затем на Нагасаки. А первое в истории испытание термоядерного устройства было проведено на атолле Бикини 31 октября 1951 года.

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне (на территориях Семипалатинской, Павлодарской и Карагандинской областей) СССР опробовал первое ядерное устройство мощностью 22 килотонна. А 12 августа 1953 года Советский Союз опробовал первую в мире термоядерную бомбу. Россия стала международно признанным и единственным наследником ядерного арсенала СССР.

В Великобритании первый надводный ядерный взрыв (мощность 25 килотонн) был произведен 3 октября 1952 года в районе островов Монте-Белло (недалеко от Австралии). 15 мая 1957 г. также было осуществлено термоядерное испытание в Полинезии (остров Рождества).

13 февраля 1960 года в Алжире (оазис Регган) провела наземные испытания ядерного оружия мощностью 20 килотонн и Франция. А термоядерное испытание этой страной было проведено 24 августа 1968 на атолле Муруроа.

Китай опробовал ядерную бомбу (мощность 20 килотонн) в районе озера Лобнор 16 октября 1964 года. В том же регионе также 17 июня 1967 г. была испытана термоядерная бомба.

Индия свое первое испытание ядерного заряда (мощность 20 килотонн) на полигоне Покхаран (штат Раджастан) провела 18 мая 1974 года. Но она не признала себя ядерной страной официально. Лишь после подземных испытаний 5 ядерных взрывчаток (в перечень которых входила также и 32-килотонная термоядерная бомба), прошедших 11 и 13 мая 1998 года, Индия вошла в перечень ядерных стран мира.

Пакистан 28 и 30 мая 1998 провел испытание шести ядерных зарядов в провинции Белуджистан (полигон Чагай-Хиллз). Это был симметричный ответ на индийские ядерные испытания.

В середине 2005 года КНДР заявила о создании собственного ядерного оружия, 9 октября 2006 года были проведены первые подземные испытания (мощность 1 килотонн). 25 мая 2009 года КНДР провела второе испытание ядерного устройства мощностью уже 12 килотонн. В начале 2017 года республика объявила об успешном испытании термоядерной бомбы.

Израиль никак не комментирует заявления некоторых экспертов о том, что у этого государства возможно ядерное оружие. Согласно определенным данным, здесь проходили испытания ядерных боезарядов еще с конца 1960-х годов. Некоторые специалисты полагают, что Израиль владеет 80-85 боеголовками.

Какое количество ядерного оружия в мире

Количество ядерного оружия в России в мире / BBC

Согласно данным, полученным исследователями Гансом Кристенсеном и Робертом Норрисом (Американская федерация ученых), в середине 2017 года в мире существовало около 15 000 единиц ядерного оружия. Из них 9400 находились на военных арсеналах и только 4000 находились в оперативной готовности. Также 1800 единиц ядерного оружия находились на боевом дежурстве с готовностью к использованию.

США и Россия вместе владеют 93% всего ядерного арсенала мира. Также на территории пяти стран, входящих в НАТО, на шести авиабазах находится около 150 ядерных бомб США (Германия, Бельгия, Нидерланды, Турция, Италия).

Сколько ядерного оружия в России?

Сколько ядерного оружия в России? / BBC

Конечно, невозможно точно сказать, сколько ядерного оружия в России, ведь все цифры приблизительны. Согласно данным, полученным Федерацией американских ученых, Россия владеет 5977 ядерными боеголовками. Однако из этого перечня 1500 единиц были сняты с эксплуатации (они подлежат демонтажу).

Из оставшихся около 4500 боеголовок являются стратегическим оружием – то есть это ракеты (в том числе и баллистические), которые можно пускать на большие расстояния. Именно это оружие ассоциируется с ядерной войной. Все остальные единицы – это менее разрушительное ядерное оружие, которое используется на небольших дистанциях или в море. По оценке экспертов, в настоящее время в России около 1500 боеголовок "развернуты". То есть, именно они готовы к использованию на базах ракет или бомбардировщиков.

Радиус поражения ядерным оружием

Радиус поражения ядерным оружием / BBC

Ядерное оружие создали для того, чтобы нанести максимальные разрушения. Но ее сила зависит от определенных факторов :

размер боеголовки;

высота над землей, где она сдетонирует;

среда вокруг.

Однако стоит отметить, что даже малейшая боеголовка приведет к значительным разрушениям, невероятным потерям и долговременным последствиям. К примеру, на город Хиросима, где погибли 146 тысяч человек, была сброшена ядерная бомба мощностью 15 килотонн. А современные ядерные боеголовки могут составлять и более тысячи килотонн.

В зоне непосредственного взрыва практически ничего не выживет. Сначала будет видна ослепительная вспышка, потом огромный огненный шар. После чего пройдет взрывная волна, которая может разрушить строения на несколько километров вокруг.

Активисты из США создали интерактивную карту, которая поможет смоделировать ядерный взрыв и проверить, коснется ли эффект от взрыва той территории, где вы находитесь.

Почему Украина отказалась от ядерного оружия?

5 декабря 1994 Украина подписала Будапешский меморандум и отказалась от ядерного оружия / commons.wikimedia.org

1991 после распада СССР именно Украина получила третий по величине ядерный арсенал в мире. Это вызвало у могущественных государств того времени большое беспокойство. Поэтому международные партнеры начали давить на Украину и в декабре 1994 года в Киеве был подписан Будапешский меморандум. Это документ, предоставлявший гарантии безопасности в обмен на то, что наше государство откажется от ядерного оружия. Гарантами тогда выступили США, Россия и Великобритания.

Существует пять основных причин, почему Украина отказалась от ядерного оружия:

Первый президент Украины Леонид Кравчук не получил "ядерного чемодана" — а потому Киев не имел никакого контроля над тем ядерным оружием, которое осталось на территории страны после распада СССР. Максимум, на что можно было рассчитывать – получить возможность блокировки запусков без согласия Киева. Не существовало конкретной информации о техническом состоянии ядерного оружия – все оно было достаточно противоречивым, некоторые источники говорили, что все боеголовки находятся в "идеальном состоянии", другие же считали, что это станет "вторым Чернобылем". А потому фактически ядерное оружие Украины было в руках Москвы. Для молодого государства Украины содержание ядерного оружия было слишком дорогим удовольствием — кроме гарантий безопасности за отказ от ядерного арсенала украинцы также получили экономическую выгоду (списание части долгов за газ, топливо для атомных электростанций). Против России ядерное оружие Украины было бессильно – Украина получила лишь стратегические межконтинентальные ракеты, которые держали под прицелом США. А вот против России они были бессильны. Тактическое ядерное оружие, которое могло бы сдержать Россию, у Украины тоже было (хотя и в меньшем количестве), но РФ еще в первые месяцы после провозглашения Украиной независимости полутайно вывезли эти единицы на территорию России. Дипломатическая изоляция Киева на международной арене – из-за того, что Украина не хотела отказываться от ядерного оружия, она становилась полностью изолированной на международной арене.

Читайте также: