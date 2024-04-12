Какие технологии доминируют в войне на истощение: эксперт рассказал об изменениях на фронте

Массовые и доступные технологии изменяют правила игры, истощая традиционные системы ПВО и артиллерию.

О новой реальности современной войны рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак в эфире Еспресо.tv.

"Где-то с сентября военные фактически сигналы с фронта, что началась война дронов и это, с одной стороны, было вызвано недостаточностью уже и в Украине, и в самой стране-агрессорке, в России, именно современных артиллерийских систем и очень, я бы сказал, тех разумных боеприпасов, которые можно было бы активно использовать.Сразу же пошли соревнования, как будут модернизировать эти дроны. Мы видели очень серьезные происходящие вещи, то есть динамика изменений увеличилась с сентября 2023 года в несколько раз. Мы увидели и создание FPV-дронов с самозахватом целей мы увидели и дроны с тепловизорами — чего раньше не было", – объяснил Валентин Бадрак.

По его словам, ситуация с дронами на фронте в скором времени может существенно измениться, потому что в РФ будто бы переходят к динамическим переменным частотам в системе связи.

"Вместе с тем эффективность FPV-дронов военные оценивают примерно от 10 до 40%, и говорят, что нужно где-то примерно до 10 дронов, чтобы уничтожить, например, танк. Много дронов теряется, РЭБ очень активно влияет – это старые и новые технологии, скажем, от охотничьих ружей, сбивающих мелкие дроны до современных комплексов РЭБ – очень разнообразные технологии", – пояснил эксперт.

Он рассказал, что параллельно с усовершенствованием технологий БПЛА сейчас наблюдается очень активное развитие систем перехвата.

"Американцы сделали закупку уже на 600 койотов, таких перехватчиков, и все это побуждает специалистов говорить об определенных изменениях", — добавил эксперт.

По его мнению, все больше на ситуацию будут влиять РЭБ. Кроме того, ядро возможностей на поле боя будут составлять наземные работы – это направление развивается очень активно.

"Уже в начале января украинцы продемонстрировали несколько вещей интересных. В частности, дрон-камикадзе пройдя аж 4 км до врага уничтожил мост. Это очень интересная тенденция", — добавил эксперт.

Но главный вывод, который, по мнению эксперта, необходимо сделать в отношении военных технологий, заключается в том, что в условиях войны на истощение будут доминировать дешевые массовые технологии, истощающие системы ПВО и артиллерию.

Напомним, в РФ появились новые наземные работы. Стали известны подробности об НРТК "Курьер", уничтоженных украинскими FPV-дронами под Авдеевкой.

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