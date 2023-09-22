Какие территории могут освободить ВСУ до конца 2023 года: эксперт спрогнозировал сценарии

Эксперт прогнозирует, что ВСУ как минимум дойдут до Токмака.

Вооруженные силы Украины до конца 2023 могут частями войти в Крым или выйти на Перекоп, на пути входа в полуостров и изолировать его.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем ютуб-канале.

По его словам, даже при пессимистичном сценарии украинские военные дойдут до окраины Мелитополя.

"Это один из сценариев. Есть такая возможность. Мы рассматриваем от самого пессимистичного, что мы не сможем далеко углубиться в оборону противника, но я не верю, что мы не дойдем до Токмака", — говорит Жданов.

Он добавил, что в случае, если мост будет в полном огневом контроле, мы его сможем спокойно обрушить.

"Но сегодня тенденция развития боевых действий подсказывает, что у нас очень хорошие шансы на то, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Практически это будет возвращение на 23 февраля 2022 года", — подчеркнул эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео : Дойдем до Мелитополя и обрушим Крымский мост даже при самом пессимистическом сценарии

Что могут освободить ВСУ уже вскоре

Ранее Жданов спрогнозировал, что после освобождения села Роботино Запорожской области, которое являлось опорным пунктом системы обороны российских оккупантов на этом участке, в ВСУ появилась возможность "автоматически" освободить Токмак и Мелитополь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны собираются освободить захваченный россиянами Бахмут в Донецкой области, а также еще два города.

В конце августа Силы обороны деоккупировали Роботино Запорожской области и продолжают двигаться на юго-восток.

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