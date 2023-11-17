Какие типы ракет собрала Россия для ударов по Украине: ответ Воздушных сил

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какие ракеты РФ удалось изготовить за последние месяцы.

Ситуацию он прокомментировал в эфире телемарафона 17 ноября.

"ГУР наше подсчитало высокоточное дальнобойное оружие — 800 с лишним ракет. 2,5-3 месяца назад их было 600. Это говорит о том, что за ракетное затишье, когда обстрелы есть, но не столь интенсивные, как летом, они смогли изготовить еще где-то 200 разных типов: это и "Кинжалы", и "Искандеры" двух типов, и Х-101, Х-555, "Калибр". Плюс еще есть ракеты "Оникс", С-300, Х-35, Х-59, Х-31 и Х-22", — рассказал Игнат.

Он сравнил эти показатели с прошлым годом. Тогда за 6 месяцев отопительного сезона с сентября по март враг применил более 1000 крылатых ракет и более 1000 дронов-камикадзе, к тому же у них еще оставались ракеты.

"Это только о крылатых ракетах говорю, а есть еще баллистические. Сейчас у них такого количества крылатых уже нет, но ожидать провокаций и атак критической инфраструктуры нужно", — добавил спикер Воздушных сил.

Россия готовит ракетные обстрелы Украины

Россия скапливает ракетный потенциал для ударов по энергетике. На сегодняшний день известно о более 800 ракетах, которые сосредоточены в оккупированном Крыму, сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что оккупанты из Крыма могут одновременно выпустить по Украине более 32 ракет.

По его словам, россияне ждут холода, чтобы осуществить новый массированный обстрел Украины.

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