"Какие-то постоянные "хлопки": ВСУ уничтожили в Луганской области более 300 оккупантов вместе с техникой — ОВА

В Кременной последние несколько дней проходят постоянные "хлопки".

Украинские военные нанесли удары по временно оккупированной Кременной в Луганской области, в результате чего удалось уничтожить более 300 российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"У нас несколько дней подряд в Кременной что-то происходит. Какие-то постоянные "хлопки", — сказал он.

По словам Гайдая, за последние несколько дней потери армии РФ достигли более 300 человек. Также украинским военным удалось уничтожить военную технику оккупантов.

Напомним, украинские защитники в течение 2 сентября уничтожили шесть складов боеприпасов российских оккупантов, три их базы и один штаб. Свою работу ВСУ проделали в Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областях.

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