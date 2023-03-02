Какие требования России придется выполнить по окончании войны: эксперт объяснил

Есть ряд запретов и требований, которые РФ обязана выполнить.

После победы в войне Украина будет добиваться установления демилитаризованных зон в приграничных районах России. Аналогичные запреты на военную активность россиян необходимо установить и для морских акваторий.

Такое мнение высказал военный аналитик Александр Коваленко, пишет УНИАН.

"По завершении войны, так или иначе, но будет поднят вопрос о демилитаризованных зонах со стороны России. И касаться он должен не только сухопутной части России, но и морской – Азовско-Черноморской", – считает эксперт.

Кроме того, Коваленко отмечает, что российским военным кораблям следует запретить выход к нейтральным территориальным водам, а ракетоносители перебазироваться за пределы Азово-Черноморского региона.

Отдельный запрет должен быть введен на переоборудование тыловых военных и гражданских судов в боевые корабли. Необходимость такого запрета эксперт объяснил уже имеющимися прецедентами в битве за остров Змеиный.

"На тыловых и спасательных судах были размещены ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М2", которые не только перевозили на о. Змеиный для усиления островной компоненты ПВО оккупантов, но и несли чередование выполняя функции морской ПВО, прикрывающей группы боевых" кораблей оккупантов", – напомнил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что примирение с Россией будет невозможным в течение многих поколений.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что если президент России Владимир Путин выживет, то обязательно окажется на скамье подсудимых, поскольку является "террористом №1 в мире".

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