Какие у россиян планы в Херсонской области: экс-работник СБУ назвал угрозы

Российская армия пытается переместиться на правый берег реки Днепр в Херсонской области. Врагу это может удаться, однако большая полномасштабная высадка маловероятна.

Такое мнение экс-работник СБУ, военный аналитик Иван Ступак высказал в интервью OBOZ.UA.

Ступак считает, что переброска российских сил и средств на Кинбурнскую косу является попыткой россиян защитить объекты в оккупированном Крыму.

"Они контролировали ее раньше и хотят контролировать и дальше, разместить здесь комплексы ПВО и таким образом попытаться оградить часть контролируемого западного побережья Крыма от украинских ракет, самолетов и беспилотников... Коса расположена достаточно удобно", – рассказал аналитик.

А еще враг может стремиться наносить удары по Одессе и портовой инфраструктуре.

"Не забывайте, что отсюда до Одессы всего 60 километров. Для ракеты – это взлет и падение. Это даже не минуты – это секунды. Теми же С-300 можно бить по территории Одессы. Так что я считаю, что это новая угроза для Одесчины", – отметил Ступак.

Эксперт также выразил мнение, что на Херсонщине оккупанты не смогут совершить успешную операцию на 300 лодках, которые они подготовили.

"Сообщалось о 300 находящихся там лодках. Это действительно звучит угрожающе. Но давайте посчитаем. Пусть каждая лодка вмещает 10 человек – это нереально, но допустимо. Итого – это 3000 человек. Много ли это? Ежедневно украинцы выводят из строя 1200-1500. Так что это на два дня. Это очень арифметически, очень грубо, но тем более", – объяснил аналитик.

Он вспомнил, как раньше украинские и российские войска перемещались на лодках. Тогда обычно было по два-четыре человека в лодке и груз – боекомплект и другое. Как заметил Ступак, "выходит, что людей там будет вдвое меньше на каждой лодке".

По мнению аналитика, враг не сможет перемещать тяжелую технику, ведь такие попытки будут прекращаться ударами дронов.

"Это просто нереально. Паромом, баржей, мостом, понтонной переправой? Даже если неопытный человек будет оперировать беспилотником, то с третьего или четвертого раза он попадет в ту понтонную переправу, а что уж говорить о наших профессиональных операторах БПЛА?" – высказался эксперт.

Ступак подытожил, что нв этот момент он не рассматривает как большую угрозу действия россиян на Херсонщине. Он считает это постепенной попыткой врага передвигаться, накапливаться, делать диверсионные акции.

"Перемещение на правый берег Днепра на Херсонщине? Да, это возможно, и они пытаются это делать. Но большая, полномасштабная высадка, как это было у союзников в Нормандии, – я в это не верю. По крайней мере, исходя из того, что есть в открытом доступе", – резюмировал аналитик.

Кстати, военный аналитик Алексей Гетьман считает, что у врага вряд ли есть возможность создать плацдарм на Херсонском направлении, хотя он и готовится.

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