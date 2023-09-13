Какие у ВСУ планы по "вышкам Бойко": в ГУР анонсировали новые операции

"Вышки Бойко" будут использоваться нашими Силами безопасности и обороны так же, как и находящийся под контролем украинских войск остров Змеиный.

Об этом сообщил в рамках единственного телемарафона представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

По его словам, после освобождения острова Змеиный и "вышек Бойко" — украинские военные продолжат путь к освобождению от оккупантов Крыма.

"Сейчас мы можем посмотреть на остров Змеиный, который находится под украинским контролем, который используется украинскими силами безопасности и обороны. Регулярно мы получаем оттуда в том числе новые фото-видео материалы, фиксацию активных действий... который используется для усиления защиты нашего суверенитета. Собственно, "вышки Бойко" так же будут использоваться нашими Силами безопасности и обороны... После уничтожения крейсера "Москва", после освобождения Змеиного это очередной шаг по возвращению украинского контроля и над акваторией Черного моря, и подготовка к дальнейшим действиям в том числе и в направлении Крыма”, – рассказал Андрей Юсов.

Он также добавил, что оккупанты могут предпринять попытки в том числе и авиационных ударов.

"На обнародованном Главным управлением разведки видео мы видели одну из таких попыток и закончилась она правда для захватчиков очень плохо... Сам самолет вражеский был подбит и вынужден был убегать", — отметил представитель ГУР.

Напомним, что в Черном море ВСУ потопили российский катер "Тунец".

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